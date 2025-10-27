Yêu cầu Huế, Đà Nẵng chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ lớn

Yêu cầu được Ban chỉ đạo Phòng Thủ dân sự quốc gia đưa ra trong công điện trưa 27/10 gửi UBND TP Huế, Đà Nẵng và các bộ ngành liên quan về chủ động ứng phó với lũ đặc biệt lớn các sông ở Huế, lũ khẩn cấp trên các sông ở Đà Nẵng.

“Lũ trên sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) đang lên ở trên mức báo động 3. Dự báo, chiều 27/10 lũ trên các sông ở TP Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử 0,05-0,1m (5,24m năm 2020); tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,10m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt sâu tại vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi”, công điện nêu rõ.

Nước lũ trên sông Hương đạt đỉnh, tràn qua Đập Đá (Ảnh: Vi Thảo).

UBND TP Huế và Đà Nẵng phải theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ đặc biệt lớn, lũ khẩn cấp và thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền, người dân để chủ động phòng tránh.

Hai địa phương được yêu cầu khẩn trương di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất đến nơi an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn giao thông tại các khu vực ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại nếu không bảo đảm an toàn

Đặc biệt, TP Huế triển khai ngay phương án ứng phó với lũ lịch sử năm 2020 hoặc lớn hơn.

Ban Chỉ đạo Phòng Thủ dân sự quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành và hai địa phương vận hành điều tiết các hồ thủy điện, thủy lợi đảm bảo an toàn công trình và hạ du. Tổ chức tuần tra, canh gác, triển khai phương án phòng chống lũ, đảm bảo an toàn theo cấp báo động.

Huế, Đà Nẵng cũng phải triển khai ngay lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, nhu yếu phẩm tại khu vực trọng điểm, nhất là nơi có nguy cơ xảy ra chia cắt, cô lập, kịp thời ứng cứu, xử lý sự cố phát sinh.