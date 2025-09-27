Nước lũ dâng cao, nhiều nơi bị chia cắt khi bão Bualoi chưa vào

Thanh Hóa di dân khỏi vùng nguy hiểm

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, dù bão Bualoi chưa đổ bộ vào đất liền nhưng tại các xã trung du và miền núi như Vạn Xuân, Xuân Chinh, Tam Thanh, Hóa Quỳ, Yên Nhân…, đã xảy ra mưa lớn trong đêm 26 và sáng 27/9, khiến nhiều khu vực bị chia cắt.

Lực lượng công an tại các địa phương này đã trực tiếp đến các khu vực ngầm tràn, điểm ngập và có nguy cơ sạt lở cao để tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến giao thông trên địa bàn các xã trung du, miền núi tỉnh Thanh Hóa bị ngập (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại xã Vạn Xuân, mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về khiến 6/10 thôn bị ngập, nhiều đoạn đường bị sạt lở và chia cắt. Tương tự, tại xã Xuân Chinh, 10/21 ngầm tràn bị ngập khiến 9/14 thôn bị cô lập.

Mưa lớn cũng khiến một số ngầm tràn và 10/18 thôn tại xã Tân Thành bị ngập, nhiều nơi nước dâng cao, chảy xiết, khiến người dân và phương tiện không thể qua lại. Công an xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các điểm ngập để cảnh báo, hướng dẫn và tổ chức di chuyển người dân qua đập tràn an toàn.

Tại xã Tam Thanh, mưa lớn khiến nước sông, suối lên nhanh, gây chia cắt và sạt lở tại một số điểm. Công an xã đã phối hợp triển khai các phương án sơ tán người, tài sản khi cần thiết.

Lực lượng công an xã hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại xã Yên Nhân, công an địa phương đã bố trí lực lượng cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngầm tràn, đồng thời chuẩn bị lán trại tạm để sẵn sàng di dời người dân trong tình huống khẩn cấp.

Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, Công an xã Văn Phú đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ di dời 7 hộ dân với 38 nhân khẩu sinh sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở đồi bản Cháo Pi đến nơi an toàn.

Lực lượng công an cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các ngầm tràn đang bị ngập sâu, chảy xiết (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong ngày 27/9, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành lệnh cấm biển trên toàn địa bàn, bắt đầu từ 6h ngày 27/9 và kéo dài cho đến khi không còn ảnh hưởng của bão.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 29/9 (thứ Hai).

Lũ dâng cao tại nhiều xã miền núi Nghệ An

Chiều 27/9, ông Nguyễn Viết Chung, Chủ tịch UBND xã Mường Ham (Nghệ An), cho biết mưa lớn trong sáng cùng ngày đã làm một số bản trên địa bàn bị chia cắt.

Đến khoảng 13h cùng ngày, lượng mưa lớn vẫn khiến nhiều cầu tràn ở khu vực thấp bị ngập sâu, trong đó các tuyến đi bản Khì, Đồng Minh, Côi và cầu bản Bom nước vẫn dâng cao, gây ngập, hàng trăm hộ dân bị cô lập.

Đường, suối ở xã Mường Ham bị lũ dâng cao chia cắt (Video: Văn Huệ).

Tuyến quốc lộ 48 đoạn qua xã Mường Ham ngập sâu (Ảnh: Nguyễn Phê).

“Hiện lượng mưa đã giảm, nước cũng đã rút dần ở một số tuyến đường chính, còn lại một số điểm ở khu vực vùng sâu hơn đang bị ngập. Chúng tôi đã cử cán bộ canh gác, tuyệt đối không để bà con qua lại khi nước còn chảy xiết”, ông Chung nói.

Trong khi đó, tại xã Tiền Phong, bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch UBND xã, thông tin, mưa lớn trong ngày 27/9 đã làm nhiều cầu tràn trên địa bàn ngập sâu.

Nước dâng cao, gây ngập lụt ở xã Tiền Phong (Ảnh: Lô Nguyệt).

Một số hộ dân bị nước lụt tràn vào nhà đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển người và đồ đạc đến nơi an toàn.

“Nước đang tiếp tục dâng cao, nguy cơ cầu Châu Tiến sẽ bị ngập và chia cắt hoàn toàn. Xã đang bố trí lực lượng trực tại các điểm xung yếu, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế đi lại, sẵn sàng sơ tán khẩn cấp khi có tình huống xấu xảy ra”, bà Nguyệt chia sẻ.

Đường bị ngập, chính quyền đặt biển báo cấm (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại xã Nhôn Mai - nơi từng hứng chịu thiệt hại nặng nề do hoàn lưu bão số 3 - hiện nước từ thượng nguồn đổ về khá lớn, dâng cao, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở.

Tại các xã miền núi, biên giới Nghệ An như Mỹ Lý, Nhôn Mai, Bắc Lý, Mường Xén, Huồi Tụ…, mưa vẫn kéo dài. Chính quyền các địa phương đang bám sát diễn biến, triển khai phương án ứng phó để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.