Cá tầm tràn khỏi ao do mưa lũ, người dân đổ xô bắt đi bán

Chiều 17/11, ông Huỳnh Duy Trung, Chủ tịch UBND xã Cư Pui, xác nhận hàng tấn cá tầm của một hộ dân trên địa bàn đã bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài do mưa lớn kéo dài. Nhiều người dân địa phương đổ xô đi bắt cá để bán.

Ông Trung cho biết: "Lực lượng chức năng của xã đã tuyên truyền, nhắc nhở bà con không nên bắt cá tầm vì đây là cá của hộ kinh doanh nuôi. Do mưa lớn, nước dâng đột ngột, hộ nuôi cá cũng bị động, không kịp xử lý".

Người dân đổ xô bắt cá tầm bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo ghi nhận, tại một số khu vực nước lũ dâng cao, rất đông người dân xã Cư Pui đã mang theo vợt, lưới để bắt cá tầm. Thậm chí, một số thanh niên còn liều mình bơi ra những khu vực nước chảy xiết để bắt cá mang bán.

Thông tin về cá tầm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ đã nhanh chóng lan truyền, khiến lượng người đổ xô đi bắt cá ngày một đông.

Cá được người dân bắt mang về ăn hoặc bán cho thương lái (Ảnh: Trương Nguyễn).

Anh H.T. (37 tuổi, trú xã Cư Pui) cho biết vào tối 16/11, mưa lớn khiến nước lũ dâng cao, cá tầm thoát ra ngoài. Số cá tầm bị chết được người dân vớt mang về nấu ăn, còn cá sống được bán lại với giá khoảng 100.000 đồng/kg.

"Cá vừa được vớt lên, trên bờ đã có nhiều người hỏi mua", anh T. chia sẻ.

Toàn bộ số cá tầm này thuộc sở hữu của ông T. (trú tại TPHCM), người đã nuôi cá tại suối Đắk Tuôr, xã Cư Pui từ nhiều năm nay.

Nhiều người chờ sẵn trên bờ để mua cá tầm (Ảnh: Trương Nguyễn).

Cũng theo ông Huỳnh Duy Trung, nước lũ trên địa bàn xã đã rút tại một số khu vực, chỉ còn vùng trũng nước rút chậm hơn.

Xã Cư Pui không ghi nhận thiệt hại về người trong đợt mưa lũ này, tuy nhiên có nhiều héc ta hoa màu bị ngập và đang được xã thống kê thiệt hại.