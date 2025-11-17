Sạt lở vùi lấp 2 căn nhà, người dân ôm trẻ bỏ chạy

Trưa 17/11, ông Trần Kim Phụng, Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk), xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở khiến 2 căn nhà sập, bị vùi lấp trong đất đá.

Theo ông Phụng, vụ việc xảy ra tại địa bàn buôn Tơng Rang A ngay khu vực đèo dốc. May mắn, nhiều gia đình kịp thời đưa trẻ bỏ chạy ra ngoài nên không có thiệt hại về người.

Người dân ôm con trẻ bỏ chạy khi nhà bị vùi lấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt, sơ tán người dân tại khu vực tiềm ẩn nguy hiểm đến nơi an toàn.

"Hiện trời đã ngừng mưa, tuy nhiên, địa bàn thôn 1, thôn 2 của xã vẫn bị cô lập do nước ngập cục bộ. Để vào được các địa bàn, tôi cùng anh em phải ngồi trong gầu máy múc để di chuyển qua đoạn bị ngập sâu", ông Phụng trao đổi.

Đất đá trên đồi đổ sập đè lên 2 nhà dân (Ảnh: Cắt từ clip).

Phó Chủ tịch UBND xã Yang Mao khuyến cáo người dân không được chủ quan khi thời tiết ngừng mưa do vẫn tiềm ẩn nguy cơ bị sạt lở ở các khu vực đồi núi.

Do diễn biến mưa lũ phức tạp, một số trường học trên địa bàn xã Yang Mao đã thông báo cho học sinh nghỉ học.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Đắk Lắk bị chia cắt do ngập nước (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh này có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến 30-100mm, có nơi lớn hơn 300mm.

Các xã Cư Pui, Yang Mao, Dang Kang, Liên Sơn Lắk, Đắk Liêng, Hòa Sơn, Krông Bông, Đăk Phơi, Sông Hinh, Ea Bá, Dray Bhăng, Krông Ana, Dur Kmăl và Ea Na được cảnh báo có nguy cơ sạt lở, ngập lụt.