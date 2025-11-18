Căng dây thừng qua sông chảy xiết sơ tán 200 người dân bị cô lập

Ngày 18/11, chính quyền xã Yang Mao (Đắk Lắk) đã triển khai phương án khẩn cấp, dùng dây thừng sơ tán khoảng 200 người dân tại thôn Ea Hanh, một khu vực bị cô lập và có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Ông Võ Tấn Trực, Chủ tịch UBND xã Yang Mao, cho biết do nước lũ chảy xiết, việc sử dụng thuyền hoặc ca nô để sơ tán là bất khả thi. Do đó, lực lượng chức năng đã căng một sợi dây thừng lớn qua sông, đưa từng người dân vượt qua vùng nguy hiểm.

Chính quyền xã Yang Mao dùng dây thừng để sơ tán người dân khỏi vùng lũ nguy hiểm (Ảnh: Cắt từ clip).

Công tác sơ tán tạm dừng do mưa lớn. Chính quyền xã đang khẩn trương tiếp tế nhu yếu phẩm, phao cứu sinh, áo phao và thuốc men vào vùng cô lập, đồng thời lên kế hoạch di dời số người còn lại khi điều kiện cho phép.

Xã Yang Mao hiện có 4 thôn bị cô lập và 2 cây cầu bị lũ cuốn trôi, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng. Tại thôn 2, cầu Ông Mười đã hư hỏng nặng, các phương tiện lớn không thể lưu thông.

Cầu dân sinh tại xã Yang Mao bị nước lũ cuốn gây hư hỏng nặng (Ảnh: Thúy Diễm).

Lực lượng công an xã, dân quân tự vệ và người dân đang dùng xe máy để vận chuyển hàng hóa thiết yếu vào các vùng bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng túc trực để tiếp tế lương thực, thực phẩm kịp thời cho người dân vùng bị cô lập (Ảnh: Thúy Diễm).

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các địa phương rà soát khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát tại các khu vực ngập sâu, sạt lở.

Xe máy vận chuyển hàng hóa hỗ trợ cho người dân tại khu vực bị chia cắt (Ảnh: Thúy Diễm).

Tỉnh cũng yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và nhu yếu phẩm theo phương châm “4 tại chỗ” để ứng phó kịp thời với mọi tình huống, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.