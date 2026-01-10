Cháy trụ điện lan sang 3 hộ kinh doanh, nhiều tài sản bị thiêu rụi ở TPHCM

Ngày 10/1, Công an xã Vĩnh Lộc phối hợp với các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra trên đường Quách Điêu.

Đám cháy bùng phát tại trụ điện có gắn bình biến áp trên đường Quách Điêu vào tối 9/1. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn rồi cháy sang các cửa hàng kinh doanh lân cận.

"Đám cháy bùng phát nhanh kèm nhiều tiếng nổ, chúng tôi dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành. Một số chủ tiệm vào di dời tài sản, nhưng cũng không kịp", một người dân ở khu vực cho biết.

Đám cháy bùng phát từ trụ điện sau đó lan qua các hộ kinh doanh liền kề (Ảnh: Nguyễn Thắng).

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an TPHCM, đã điều động nhiều cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc cho biết, vụ cháy ảnh hưởng trực tiếp đến 3 hộ kinh doanh thuê mặt bằng buôn bán, gồm: một cửa hàng quần áo, một quán ăn và một tiệm tạp hóa. Trong đó, cửa hàng quần áo bị thiệt hại nặng nhất về tài sản.

Chính quyền địa phương đã hỗ trợ ban đầu cho các hộ bị ảnh hưởng với tổng số tiền 17 triệu đồng. Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất xác minh, xã sẽ tạo điều kiện để các hộ sửa chữa mặt bằng, sớm ổn định hoạt động kinh doanh và đời sống.