Sắp thông xe 13km cuối, cao tốc từ hầm Cổ Mã đến TPHCM sẽ liền mạch

Sau hơn 6 tháng nỗ lực thi công, khắc phục khó khăn về vật tư, vật liệu, 13km đoạn đầu tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (thuộc xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) đã cơ bản hoàn thành và dự kiến sẽ thông xe trong tháng 10 tới, nối liền toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam qua tỉnh Khánh Hòa.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, có tổng chiều dài hơn 83km đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa, với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án 7 (Bộ Xây dựng) là chủ đầu tư.

Hồi tháng 4 vừa qua, hơn 70km của dự án đã được hoàn thành và đưa vào khai thác, nhờ sự nỗ lực không ngừng của các nhà thầu.

Tuy nhiên, 13km đoạn đầu tuyến, kết nối với hầm Cổ Mã, đã gặp phải khó khăn do thiếu vật tư, vật liệu và nhiên liệu, khiến tiến độ bị chậm trễ.

Sau hơn nửa năm tập trung nguồn lực, đến nay, 13km còn lại của cao tốc Vân Phong - Nha Trang đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng cho việc thông xe.

Đoạn 13km này được thiết kế với quy mô 4 làn xe, rộng 17m. Hiện tại, các hạng mục như mặt đường, dải phân cách và hệ thống biển báo đã được hoàn thiện.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án 7, đơn vị đang chờ cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án tổ chức giao thông tại khu vực nút giao Cổ Mã để chính thức thông toàn tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Dự kiến, việc thông xe đoạn đầu tuyến sẽ diễn ra trong tháng 10 này.

Hiện tại, do chưa được phép thông xe, các phương tiện di chuyển từ Bắc vào Nam vẫn phải đi từ đoạn nối hầm Cổ Mã lên cầu vượt cao tốc, sau đó nhập lại vào Quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình.

Biển báo cấm các phương tiện giao thông đi vào cao tốc Vân Phong - Nha Trang vẫn được đặt tại nút giao Cổ Mã (xã Đại Lãnh).

Tương tự như 70km đã được thông xe trước đó, đoạn 13km còn lại của cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng có tốc độ cho phép từ 60 đến 90 km/h.

Tại nút giao xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa, một trạm thu phí thuộc cao tốc Vân Phong - Nha Trang cũng đã được xây dựng.

Khi toàn tuyến Vân Phong - Nha Trang được thông xe, sẽ góp phần hoàn thiện trục cao tốc liên tục từ hầm Cổ Mã (Khánh Hòa) đến TPHCM, dài hơn 460km. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, hành khách mà còn rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ hơn 8 giờ xuống khoảng 5,5 giờ.