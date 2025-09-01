Xe tải đâm vào ô tô khách trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Ngày 1/9, đại diện Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) xác nhận, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang xảy ra vụ tai nạn giữa ô tô khách và xe tải.

Vụ việc xảy ra lúc 14h45 cùng ngày. Lúc này ô tô khách mang biển số 36H-097.xx dừng tại trạm thu phí cao tốc Vân Phong - Nha Trang (xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa) để thanh toán phí, bị xe tải biển số 75C-085.01 do tài xế D.V.N. điều khiển tông mạnh vào đuôi.

Phần đuôi ô tô khách bị hư hỏng sau khi bị xe tải tông (Ảnh: Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 2 người trên ô tô khách bị xây xát, được đưa đến bệnh viện kiểm tra, 2 phương tiện hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 đã cử lực lượng, phương tiện đến điều tiết giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83km, đi qua nhiều xã, phường của tỉnh Khánh Hòa. Vào tháng 4, hơn 70km của dự án này đã hoàn thành và đưa vào khai thác.