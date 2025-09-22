Mưa lớn khiến Nha Trang ngập cục bộ

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, từ chiều đến tối 22/9, khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, do mưa lớn, nhiều phường ở Nha Trang bị ngập úng cục bộ, gây ùn tắc giao thông.

Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ ở đường Phạm Văn Đồng, phường Bắc Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh này, đặc biệt tại các xã/phường: Nam Cam Ranh, Đô Vinh, Thuận Bắc, Bác Ái Đông, Bác Ái Tây, Cam An, Cam Lâm, Công Hải, Đông Khánh Sơn, Lâm Sơn, Bắc Cam Ranh, Tây Khánh Sơn.

Theo cơ quan khí tượng, lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân.

Tình trạng này cũng có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho sản xuất và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Ngập cục bộ ở khu vực chợ Đầm, phường Nha Trang (Ảnh: Trung Thi).

Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương, đơn vị cần rà soát điểm nghẽn dòng chảy và những vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.