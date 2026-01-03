Ngư dân về bờ ngày Tết cùng chuyến tàu 25 tấn cá

Không khí mua bán, bốc dỡ hải sản tại Cảng cá Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) trở nên sôi động hơn bao giờ hết trong những ngày đầu năm mới 2026. Hàng loạt tàu cá đánh bắt xa bờ nối đuôi nhau cập cảng, mang về lượng lớn cá, mực các loại, được ngư dân ví như "lộc biển" đầu năm.

Theo Ban Quản lý Cảng cá tỉnh Gia Lai, chỉ trong hai ngày 1 và 2/1, đã có hơn 100 tàu cá của ngư dân cập cảng, với tổng sản lượng hải sản đạt hơn 265 tấn.

Ngư dân tỉnh Gia Lai phấn khởi đón "lộc biển" đầu năm mới (Ảnh: Công Sơn).

Ông Nguyễn Thi (63 tuổi, trú phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), chủ tàu mang số hiệu BĐ-98186 TS, không giấu được niềm vui khi tàu vừa cập cảng. Ông cho biết, sau gần 2 tháng bám biển tại ngư trường Trường Sa, tàu của ông cùng 15 thuyền viên đã khai thác được khoảng 70 tấn cá ngừ sọc dưa và ngừ bò.

"Nhờ đầu năm hải sản được giá nên anh em thuyền viên chúng tôi đều phấn khởi", ông Thi chia sẻ.

Tương tự, ngư dân Trương Văn Thành (47 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), chủ tàu cá mang số hiệu BĐ-91015 TS, cũng đã khai thác được khoảng 20 tấn cá ngừ sọc dưa và ngừ chù sau 15 ngày bám biển.

"Giá cá thời điểm này ổn định, anh em cũng kiếm được 6-7 triệu đồng. Về bờ nghỉ Tết 1-2 ngày cho ấm nhà rồi lại tiếp tục vươn khơi", ông Thành nói.

Nhiều tàu cập Cảng cá Quy Nhơn với hàng chục tấn cá ngừ sọc dưa (Ảnh: Công Sơn).

Ngư dân Nguyễn Tiến (49 tuổi, trú phường Hoài Thanh, tỉnh Gia Lai), người đã hơn 3 tháng chưa đặt chân lên đất liền cho biết hiện nay các đội tàu thường tổ chức khai thác theo nhóm.

Khi có cá, tàu chuyên vận tải sẽ đến thu mua, tiếp tế nhiên liệu, lương thực, giúp ngư dân có thể bám biển dài ngày, gần như quanh năm, trừ thời điểm gió bão.

Không chỉ các tàu về bến, nhiều tàu khác cũng đang tất bật chuẩn bị cho chuyến vươn khơi đúng vào thời điểm nghỉ Tết Dương lịch. Tại cảng cá, hoạt động tiếp nhiên liệu, lương thực diễn ra khẩn trương, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng của ngư dân trong những ngày đầu năm mới.

Thuyền trưởng Phan Thanh Nam (36 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) của tàu mang số hiệu BĐ-91347TS cho biết chuyến biển vừa qua, tàu khai thác được khoảng 25 tấn cá ngừ sọc dưa, với giá bán 28.000-30.000 đồng/kg.

"Sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền viên đều có thêm thu nhập khá, tạo động lực tiếp tục bám biển. Cuối năm và đầu năm là thời điểm nhiều loại hải sản có giá trị cao, được thị trường Tết ưa chuộng nên anh em ngư dân vẫn cố gắng ra khơi, mong có thêm những chuyến biển trúng đậm", ông Nam chia sẻ.

Ngư dân tỉnh Gia Lai chuẩn bị nhu yếu phẩm cho chuyến biển xuyên Tết Dương lịch (Ảnh: Doãn Công).

Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai là một trong những địa phương có đội tàu khai thác hải sản xa bờ lớn của cả nước.

Theo Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh hiện có hơn 5.700 tàu cá đã đăng ký, trong đó 100% tàu được cập nhật lên hệ thống VNFishbase (cơ sở dữ liệu nghề cá Quốc gia) về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.

Sản lượng khai thác thủy sản năm 2025 ước đạt hơn 287.000 tấn (98% kế hoạch năm), tăng 2,1% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt hơn 13.400 tấn, giảm 1,6% so với cùng kỳ.