Đề xuất luật hóa quy định cấm xe tải đi vào làn số 1 trên cao tốc

Tại hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 30/9, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (tỉnh Gia Lai) đã góp ý nội dung này khi cho ý kiến vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó có Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Vừa qua, Cục CSGT phối hợp với Cục đường bộ Việt Nam đã phối hợp triển khai các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trong đó có nội dung cấm xe tải đi ở làn sát trái (làn số 1) trên một số cao tốc.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh (Ảnh: Hồng Phong).

Sau thời gian thí điểm, ông Cảnh cho rằng chính sách này có hiệu quả về tăng tốc độ lưu thông, giảm tai nạn và nhận được sự ủng hộ của người dân. Vì thế, vị đại biểu đề xuất luật hóa quy định này để triển khai trên diện rộng, nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng giao thông.

Khi mở rộng phạm vi áp dụng, ông Cảnh nêu quan điểm có thể áp dụng cả trên đường cao tốc và đường quốc lộ có 2 làn xe, nhưng cho phép xe tải dùng làn sát trái trong trường hợp muốn di chuyển lên trước xe phía trước.

Theo đại biểu tỉnh Gia Lai, cơ quan chức năng cũng cần xử lý cả trường hợp ô tô con đi chậm ở làn sát trái hay trường hợp hai xe kéo dài thời gian chạy song song, vì cả hai trường hợp này đều gây cản trở giao thông.

Cũng liên quan giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, Cục CSGT đề xuất sơn trực tiếp tốc độ giới hạn, làn xe, chỉ dẫn giao thông lên mặt đường để nhắc nhở người điều khiển phương tiện và giảm vi phạm.

Ông Cảnh dẫn số liệu khảo sát trên một tờ báo điện tử thì 93% đồng ý với đề xuất này. Một số nơi đã sơn biển báo tốc độ lên mặt đường, đặc biệt là cách sơn số lên mặt đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khá rõ ràng so với trước đây.

Cho rằng đi nhanh hay chậm hơn tốc độ lưu thông bình thường đều gây nguy cơ va chạm giao thông, đại biểu Cảnh nhấn mạnh việc in tốc độ tối đa lên mặt đường để hỗ trợ biển báo tốc độ cắm bên đường là cần thiết.

Liên quan quy định về đỗ xe, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh phản ánh thực tế đã xảy ra tranh chấp việc đỗ xe trước nhà dân, nhiều trường hợp phương tiện bị làm bẩn, phá hỏng, lái xe và chủ nhà mâu thuẫn, va chạm.

"Người dân có quyền yêu cầu khoảng trống trước nhà để đi lại thuận tiện, người lái xe cũng có quyền đỗ xe ở những nơi không bị cấm. Vì vậy 2 quyền này cần được làm rõ trong luật", ông nhấn mạnh.

Đại biểu đề nghị bổ sung nội dung cấm “cản trở người, phương tiện dừng, đỗ đúng nơi được phép". Bên cạnh đó cũng bổ sung nội dung bảo vệ quyền ra vào của người dân là không "cản trở phương tiện người dân ra, vào nơi ở".

Mô phỏng cách thức đỗ xe trước nhà dân được đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất.

"Cơ quan Nhà nước tổ chức việc đỗ xe như thế nào để 2 quyền này không bị xung đột hay xử lý hài hoà quyền lợi của người dân và chủ phương tiện", ông đặt vấn đề.

Trước thực tế ô tô đỗ nối đuôi trước nhà dân gây khó khăn đi lại và kinh doanh của người dân, vị đại biểu đề nghị cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn các địa phương cách đỗ xe trước nhà dân ở những đoạn đường không cấm đỗ.

Ông Cảnh đề xuất với khu vực có vỉa hè hẹp thì ô tô đậu giữa 2 nhà, để trống lối đi lên vỉa hè giữa các ô tô. Trường hợp không đủ khoảng trống, cần bố trí đậu ô tô giữa 2 nhà kế tiếp. Với khu vực có vỉa hè rộng đủ không gian để xe máy và lối đi cho người đi bộ thì ô tô đậu liên tục, các lối lên, xuống vỉa hè cách nhau tối đa 20m.