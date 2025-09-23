Giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra toàn diện dự án Sông Lô

Ngày 23/9, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã nhận được kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 751, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Ngoài những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức quán triệt sâu sắc, triển khai nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Bộ Chính trị, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung xử lý dứt điểm các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài để giải phóng nguồn lực phát triển tới từng cán bộ, công chức, đảng viên trong cơ quan, tổ chức.

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình kiểm tra dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh: Trung Thi).

Phó Thủ tướng yêu cầu không để lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm; không đùn đẩy trách nhiệm từ cấp này sang cấp khác, từ nhiệm kỳ này sang nhiệm kỳ khác; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, trong sáng.

Phó Thủ tướng lưu ý Khánh Hòa tiếp tục rà soát toàn diện, cập nhật thông tin, danh mục đầy đủ các dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài, đảm bảo không bỏ sót, bỏ lọt dự án có khó khăn, vướng mắc, tồn đọng kéo dài trên địa bàn và chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, chính xác về nội dung, thông tin theo đúng yêu cầu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.

Đối với các dự án phải thanh tra, kiểm tra để xác định sai phạm, Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện theo đúng thẩm quyền quy định tại pháp luật về thanh tra, kiểm tra; khẩn trương tập trung triển khai thực hiện, sớm có kết quả, kết luận làm cơ sở xác định sai phạm (nếu có) để tháo gỡ các nguồn lực.

Nhiều dự án ở Khánh Hòa bị bỏ hoang vì vướng pháp lý, thủ tục đầu tư (Ảnh: Trung Thi).

Phó Thủ tướng lưu ý chỉ tập trung thanh tra, kiểm tra những nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan tới khó khăn, vướng mắc của từng dự án, tuyệt đối không lợi dụng để thanh tra tràn lan, gây khó cho doanh nghiệp.

Đối với các dự án không phải thanh tra, các dự án đã có kết luận điều tra, thanh tra, kiểm tra khẳng định nội dung sai phạm đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần có đánh giá, phân loại sai phạm trên cơ sở quy định, nguyên tắc của pháp luật hiện hành để đề xuất giải pháp, phương án cụ thể để giải quyết đúng đối tượng (cơ quan nhà nước, doanh nghiệp), đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý, hướng dẫn xử lý về nội dung cụ thể tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Một góc dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (Ảnh: Trung Thi).

Dự án hồ chứa nước Tà Rục (xã Cam An, Khánh Hòa) đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ. Do đó, đề nghị UBND tỉnh rà soát các quy định của pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện.

Quá trình thu hồi đất thực hiện dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, đã phát sinh đơn thư tố cáo, khiếu kiện từ các hộ dân bị ảnh hưởng. Theo người dân, dự án này có 7 vấn đề đang tồn tại. Trong đó có việc thu hồi đất nhưng không ban hành quyết định thu hồi, cưỡng chế đất của công dân giao cho chủ đầu tư là trái quy định pháp luật...

Dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô (phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) có tổng mức đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, là một trong những dự án lớn, phức tạp, tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc và phát sinh đơn thư khiếu kiện kéo dài qua nhiều thời kỳ (gần 30 năm).

Phó Thủ tướng thống nhất với kiến nghị của tỉnh, giao dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô cho Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra, sớm có kết luận để tháo gỡ, giải phóng các nguồn lực phát triển của dự án.

Đối với 12 dự án có loại hình đất ở không hình thành đơn vị ở, Khánh Hòa nghiên cứu, đề xuất giải pháp, phương án xử lý các nội dung vướng mắc của dự án theo thẩm quyền để đảm bảo lợi ích của người dân đã thực hiện đủ nghĩa vụ tài chính.