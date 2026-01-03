Nga cảnh báo nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp với NATO

Các binh sĩ triển khai hệ thống tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga tại Belarus (Ảnh: Reuters).

Trưởng phái đoàn Nga tại các cuộc đàm phán ở Vienna về an ninh quân sự và kiểm soát vũ khí, bà Yulia Zhdanova, nói với hãng thông tấn TASS (Nga) rằng hoạt động quân sự của NATO tại biên giới Liên minh Nhà nước Nga - Belarus tiềm ẩn nguy cơ leo thang khó lường, thậm chí dẫn đến xung đột quân sự trực tiếp.

"Việc tăng cường hoạt động quân sự của các nước NATO tại biên giới Liên minh Nhà nước Nga - Belarus thực sự tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các sự cố quân sự khó lường, có thể leo thang thành xung đột trực tiếp giữa Nga và khối này”, bà Zhdanova nói.

Belarus, đồng minh thân cận của Nga và có chung biên giới với Ukraine, Nga cũng như các thành viên NATO gồm Ba Lan, Litva và Latvia.

Belarus hiện lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga, vốn do Moscow kiểm soát và chỉ huy. Minsk cũng đang nỗ lực mở lại và nâng cấp các kho chứa hạt nhân thời Liên Xô.

Nga cũng triển khai các hệ thống tên lửa siêu vượt âm tầm trung Oreshnik tiên tiến tới Belarus.

Theo bà Zhdanova, điều đáng ngạc nhiên là “phần lớn các nước phương Tây không sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về bất kỳ biện pháp nào để ít nhất có thể giảm thiểu một phần những hậu quả tiêu cực có thể xảy ra từ động thái này".

“Một ví dụ rõ ràng về hành vi phá hoại của các đối thủ chúng ta là sự im lặng chết người của Warsaw trước đề xuất của Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Nga về việc triệu tập các cuộc tham vấn chuyên gia về vụ rơi máy bay không người lái được cho là của Nga ở Ba Lan. Tại diễn đàn OSCE về hợp tác an ninh, chúng tôi đã không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ phía Ba Lan, trong khi các đồng minh NATO và EU của họ lại tuyên bố rằng sẽ không có cuộc đàm phán chuyên sâu nào”, nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Bà Zhdanova cáo buộc tình trạng này vẫn tiếp diễn “vì nhiều người ở châu Âu lợi dụng yếu tố giả tạo về mối đe dọa từ Nga để củng cố lực lượng NATO - EU xung quanh việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gây áp lực trừng phạt lên Moscow”.

Trước đó, vào tháng 9/2025, Ba Lan, quốc gia thành viên NATO, cáo buộc 19 máy bay không người lái (UAV) của Nga vi phạm không phận, buộc quân đội Ba Lan lần đầu tiên phải bắn hạ 3 UAV kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra.

NATO đã viện dẫn Điều 4 của hiệp ước liên minh theo yêu cầu của Ba Lan, khởi xướng các cuộc tham vấn giữa các thành viên NATO để thảo luận về các vụ việc liên quan tới cáo buộc UAV xâm phạm không phận.

Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ cáo buộc. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tất cả các hoạt động gần đây bằng máy bay không người lái của nước này đều chỉ nhằm vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, không liên quan đến Ba Lan.

Nga nhiều lần bác bỏ những cáo buộc từ phương Tây rằng Moscow có kế hoạch tấn công NATO. Nga nhiều lần nhấn mạnh họ không nhận được bất cứ lợi ích gì khi làm như vậy.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moscow sẵn sàng chính thức hóa các cam kết không tấn công NATO “bằng một văn kiện có giá trị pháp lý ràng buộc”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov tháng trước tuyên bố Moscow “chắc chắn không có kế hoạch tấn công các nước EU và NATO” và Nga không theo đuổi “những mục tiêu gây hấn như một số cáo buộc”.