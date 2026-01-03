Lần đầu có người gốc Việt nắm chức chủ tịch Toyota Việt Nam

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) vừa công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo mới. Ông Tiền Quốc Hào giữ chức Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng Giám đốc doanh nghiệp này từ tháng 1.

Ông Tiền Quốc Hào được biết đang đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), bao gồm Phó tổng giám đốc khu vực châu Á, Phó tổng giám đốc khối kinh doanh tài chính bán hàng, đồng thời là Chủ tịch Toyota châu Á (Singapore). Ngoài ra, ông còn giữ vai trò Tổng giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (Toyota Financial Services Asia).

Ông Tiền Quốc Hào sinh ra tại TPHCM, gia nhập Toyota Canada từ năm 1999. Ông được giới thiệu tốt nghiệp Cử nhân Khoa học Ứng dụng (BASc) chuyên ngành Kỹ thuật điện tại Đại học Waterloo, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại trường Kinh doanh Richard Ivey và có chứng chỉ Giám đốc Điều lệ (Chartered Director) của trường Kinh doanh DeGroote (Canada).

Ông Tiền Quốc Hào - tân Chủ tịch của Toyota Việt Nam (Ảnh: TMV).

Trong khi đó, ông Osamu Hirata sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, đã gia nhập Tập đoàn Ô tô Toyota vào năm 1995 và có gần 9 năm làm việc tại Ban Kế hoạch Kinh doanh Quốc tế.

Năm 2004, ông được bổ nhiệm làm phó phòng, trước khi chuyển sang Singapore đảm nhiệm vị trí phó ban hoạch định sản phẩm của Toyota khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong giai đoạn 2005-2008. Từ năm 2016, ông đảm nhiệm các vị trí phó chủ tịch, trưởng dự án và trưởng ban trong lĩnh vực hoạch định và điều hành bán hàng.

Gần đây nhất, ông giữ chức phó chủ tịch tập đoàn, phụ trách hoạt động bán hàng Toyota và Lexus tại Bắc Mỹ đến năm 2023. Năm 2024, ông Osamu Hirat được bổ nhiệm làm Trưởng ban Hoạt động Bán hàng và Hoạch định của Tập đoàn Ô tô Toyota.