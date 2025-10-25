Rừng phòng hộ "biến mất", sóng biển đe dọa khu dân cư

Ngày 25/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khu vực biển xã Vinh Lộc, thành phố Huế có sóng lớn, triều cường dâng cao.

Tại khu vực thôn Mỹ Cảnh, nước biển liên tục tràn qua đê mềm phòng, chống sạt lở, tràn qua bãi cát trống tạo thành một dòng chảy lớn.

Dòng chảy có mực nước khá sâu, tràn vào khu vực nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương.

Nhìn từ trên cao có thể nhận thấy, diện tích rừng phòng hộ tại đây đã gần như biến mất.

Tại đoạn bờ biển thôn Mỹ Cảnh có nhiều gốc cây dương đã bị người dân cưa lấy gỗ sau khi đổ ngã do bão.

Một cây dương có đường kính lớn, bị đổ ngã sau cơn bão Fengshen, sau đó sóng biển cuốn trôi và đánh dạt vào khu vực bờ kè thôn 3, xã Vinh Lộc.

Người dân địa phương tranh thủ thu gom gỗ, củi do sóng biển cuốn vào sau mưa bão.

Rừng phòng hộ ven biển mất dần theo thời gian, chỉ còn lại những gốc cây khô, trơ trọi trước thiên tai ngày càng phức tạp.

Tại những vị trí không còn rừng phòng hộ, kè chống sạt lở chưa được xây, nước biển dâng cao, cuốn theo cát tràn vào lấp đầy các ao, hồ nuôi tôm, cá của người dân địa phương.

Sau mưa bão, khu vực bờ biển thôn Mỹ Cảnh, thôn 3, 4 của xã Vinh Lộc đầy rác thải.

Ngay cả các hàng quán của người dân địa phương, nằm phía sau kè chống sạt lở đã được xây kiên cố cũng chịu ảnh hưởng của mưa bão.

Tại khu vực thôn 4, xã Vinh Lộc, tình trạng xâm thực ngày càng trầm trọng hơn, đe dọa xóa sổ khu dân cư nằm ngay cạnh bờ biển.

Ông Lưu Tám, Trưởng thôn 4, cho biết toàn thôn này có 175 hộ dân, trong đó có 14 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp nạn xâm thực biển.

Nằm giáp ranh với xã Vinh Lộc, tuyến đường ven biển thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc cũng bị sạt lở nghiêm trọng, kéo dài khoảng 500m, sâu vào đất liền 10-15m, có nơi đến 20m.

Đây là tuyến đường độc đạo dẫn vào khu dân cư Tân An Hải, với 63 hộ, gần 200 nhân khẩu.