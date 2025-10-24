Huế còn mưa lớn, Đà Nẵng tạnh ráo sau bão Fengshen

Tại thành phố Huế, mưa lớn kết hợp triều cường dâng khiến nhiều vùng thấp trũng ngập sâu cục bộ. Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị ngập sâu, các khu dân cư bị cô lập.

Đặc biệt, tại xã Vinh Lộc, do tác động của bão số 12, biển động mạnh khiến sóng biển cao 5-7m. Nước biển tràn bờ đã gây ngập úng cục bộ 17 tuyến đường trên địa bàn.

Nhiều làng quê ở Huế ngập sâu do mưa lớn kéo dài (Ảnh: Vi Thảo).

Các lực lượng chức năng đã rào chắn, giăng dây cảnh báo người dân không đi qua các đoạn ngập sâu, nước chảy xiết.

Ông Nguyễn Ngọc Dũng, Chủ tịch UBND xã Vinh Lộc, cho biết đoạn bờ biển của xã tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng, với tổng chiều dài hơn 4.000m, sâu vào đất liền trung bình 5-7m, có nơi trên 10m, nguy cơ xóa sổ các khu dân cư, khu sản xuất nông nghiệp, dịch vụ lân cận.

Ông Đặng Văn Hòa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Huế), cho biết triều cường dâng cao đã gây xói lở đoạn bờ biển qua tổ dân phố Hòa Duân, phường Thuận An, với chiều dài 1km, sâu 50-70m, đe dọa các công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ hình thành cửa biển mới.

Bờ biển tại thành phố Huế sạt lở nghiêm trọng do sóng lớn trong bão số 12 (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, tuyến đường ven biển dẫn vào thôn Tân An Hải, xã Phú Lộc, cũng bị xâm thực, sạt lở ăn sâu vào đất liền 0,5-2m, dài gần 500m. Tình trạng này nếu tiếp diễn có thể khiến gần 70 hộ dân của thôn Tân An Hải bị cô lập do đây là tuyến đường độc đạo.

Theo ông Hòa, mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra một số điểm sạt lở đất tại địa bàn xã Khe Tre, gây ảnh hưởng các tuyến giao thông huyết mạch, đồng thời đe dọa an toàn của 65 hộ dân địa phương.

Mưa lớn còn gây sạt lở taluy âm đoạn km23+800 trên quốc lộ 49 (phường Kim Long), kè và đường Trần Huy Liệu (phường Phú Xuân) bị sạt lở nghiêm trọng với tổng chiều dài khoảng 50m.

Tại thành phố Đà Nẵng, sáng 24/10 trời mưa ngắt quãng, chiều trời tạnh ráo. Hầu hết các địa phương tại Đà Nẵng đều không có mưa to gây ngập úng cục bộ.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết do ảnh hưởng bão Fengshen, tuyến đường giao thông ĐT606 tại xã Tây Giang xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ km23+454 - km23+497, với chiều dài hơn 40m.

Đá lát vỉa hè đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, Đà Nẵng, bị sóng biển đánh vỡ từng mảnh (Ảnh: Công Bính).

UBND xã đã ban hành thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này, đã tổ chức khắc phục tạm thời đảm bảo lưu thông.

Tại phường Hội An Tây xảy ra tình trạng sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hơn 3km bờ biển, nước biển xâm thực sâu 7-10m, có đoạn 25-30m, nguy cơ đe dọa khu dân cư phía bên trong.

UBND phường Hội An Tây đã báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng xin ý kiến chỉ đạo về việc kè tạm khu vực bị sạt lở, dự kiến di dời khoảng 30 hộ kinh doanh và một hộ dân bị ảnh hưởng khi tình hình sạt lở diễn biến phức tạp.

Tại đường Như Nguyệt, phường Hải Châu, do ảnh hưởng của bão Fengshen, sóng biển đánh mạnh làm nhiều đoạn bờ kè hư hỏng, gạch đá lát vỉa hè nhiều đoạn vỡ vụn.

Mưa bão cũng làm 14 lồng bè nuôi 110.000 cá chim trắng của ông Nguyễn Thành Duy (SN 1985, ở thôn Trung Phường, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng) bị thiệt hại nặng.