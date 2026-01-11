U23 Việt Nam tiên phong, bóng đá nội hứa hẹn rực rỡ tại các giải châu Á

6 đại diện của bóng đá Việt Nam có suất tham dự VCK các giải châu Á trong năm nay gồm U23 Việt Nam (tháng 1 tại Saudi Arabia), đội tuyển futsal Việt Nam (từ ngày 27/1 đến 7/2 tại Indonesia), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam (1/3 đến 21/3 tại Australia), đội tuyển U20 nữ Việt Nam (1/4 đến 18/4 tại Thái Lan), đội tuyển U17 nữ Việt Nam (30/4 đến 17/5 tại Trung Quốc) và đội tuyển U17 nam Việt Nam (7/5 đến 24/5 tại Saudi Arabia).

Chỉ trong vòng chưa đến nửa năm, bóng đá Việt Nam cực kỳ bận rộn với các giải châu Á liên tiếp nhau. Chúng ta đang dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng các đại diện tham dự các VCK châu lục trong năm nay, vượt lên trên Thái Lan (5 đại diện).

Bóng đá Việt Nam khởi đầu năm 2026 rực rỡ với hành trình nhiều cảm xúc của U.23 Việt Nam trên đất Saudi Arabia (Ảnh: AFC).

Cụ thể, bóng đá xứ sở chùa vàng có đội tuyển U23 dự VCK U23 châu Á, đội U20 nữ, đội U17 nam, U17 nữ và đội tuyển futsal nam dự VCK giải châu lục. Nhưng đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan không giành được suất tham dự giải vô địch bóng đá nữ châu Á trong năm nay.

Các nền bóng đá còn lại trong khu vực còn bị bóng đá Việt Nam bỏ xa hơn nữa. Indonesia chỉ có 2 đại diện tham dự các VCK châu Á trong năm nay, gồm đội tuyển futsal nam và đội tuyển U17 nam.

Myanmar có hai đại diện, gồm đội tuyển U17 nam và đội tuyển U17 nữ. Philippines có hai đại diện, gồm đội tuyển nữ quốc gia và đội tuyển U17 nữ. Malaysia chỉ có một đại diện, đó là đội tuyển futsal nam.

U23 Việt Nam hoàn toàn có thể viết tiếp câu truyện cổ tích tại giải U23 châu Á 2026 (Ảnh: AFC).

5 nền bóng đá trong khu vực không có đại diện nào tham dự các VCK bóng đá châu Á trong năm 2026, gồm Singapore, Brunei, Campuchia, Lào và Timor Leste.

Chi tiết này phản ánh, so với hầu hết các nền bóng đá còn lại tại Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam phát triển tốt hơn hẳn cả về chiều rộng (bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal), lẫn chiều sâu (cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến các đội trẻ như U23, U17).

Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam dù chưa chính thức có vé dự VCK Asian Cup 2027, nhưng chiếc vé này gần như chỉ còn chờ thời gian để được trao cho đội tuyển Việt Nam. Nguyên nhân là đối thủ chính của chúng ta tại vòng loại là Malaysia gần như sẽ bị FIFA và AFC kỷ luật, vì vụ sử dụng cầu thủ nhập tịch giả mạo.

Hiện tại, năm 2026 khởi đầu đầy hứa hẹn với bóng đá Việt Nam, nhờ sự thăng hoa của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có cơ hội rất lớn để giành vé vào bán kết (đừng để thua U23 Saudi Arabia từ 3 đến 4 bàn cách biệt trở lên), đồng thời có cơ hội viết tiếp câu truyện cổ tích tại giải đấu này.