Sóng lớn làm đường bê tông vỡ vụn, uy hiếp kè chống sạt lở bờ biển

Sáng 23/10, theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại khu vực bãi biển thuộc phường Thuận An, thành phố Huế tiếp tục có mưa lớn, gió giật mạnh.

Trong khoảng thời gian 9h-10h cùng ngày, biển động mạnh tạo nhiều đợt sóng dâng cao, tràn qua tuyến đê mềm mới được thi công, vỗ vào tuyến đường bê tông nội bộ khu bãi tắm Phú Thuận.

Khu vực này từng chịu ảnh hưởng của những đợt thiên tai hồi cuối năm 2024, sau các cơn bão lớn thời gian gần đây, bãi tắm Phú Thuận tiếp tục bị thiệt hại nặng.

Đường bê tông nội bộ bãi tắm bị sóng biển đánh tan hoang, vỡ vụn.

Hệ thống hạ tầng chiếu sáng phục vụ kinh doanh, du lịch tại bãi biển Phú Thuận bị thiệt hại nặng.

Hàng cây dương liễu trồng dọc tuyến đường nội bộ bãi tắm Phú Thuận bị sóng đánh trơ gốc, gió mạnh quật ngã.

Sóng biển cuốn theo cát, đá từ bờ kè chống sạt lở tràn vào các nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống tại bãi biển thuộc phường Thuận An.

Theo chủ các nhà hàng tại bãi tắm Phú Thuận, mỗi đợt có mưa bão lớn, cơ sở kinh doanh của họ đều chịu thiệt hại, bị cát, đá từ bên ngoài tràn vào.

Mới dọn dẹp xong khối lượng lớn đá, cát tràn vào sau bão Bualoi, chủ các cơ sở kinh doanh lại tất bật khắc phục hậu quả do bão Fengshen gây ra.

Tại khu vực kè biển Hải Dương, dưới chân cầu vượt cửa Thuận An, triều cường dâng cao trong những ngày qua đã làm nước tràn bờ, chảy vào nhiều nhà dân sống gần đó.

Nước lũ dâng cao cuốn theo nhiều rác thải, bèo tây vào một khu phố tại phường Thuận An.

Theo ghi nhận của phóng viên, đến sáng 23/10, nhiều khu vực dân cư, đường giao thông tại phường Thuận An vẫn ngập cục bộ do triều cường dâng, kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Hương đổ về.

Chiều 22/10, ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Thành ủy Huế cùng lãnh đạo UBND thành phố đã đến kiểm tra tình trạng biển xâm thực tại bãi tắm Phú Thuận và Thuận An.

Bí thư Thành ủy Huế yêu cầu các đơn vị khẩn trương gia cố đê kè, bảo vệ khu vực bờ biển tại phường Thuận An (Ảnh: Ngọc Minh).