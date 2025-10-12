Quân đội phun khử khuẩn, hỗ trợ người dân phòng dịch bệnh sau mưa lũ

Ngay sau khi nước lũ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên rút, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) đã đưa lực lượng quân y đến hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh (Ảnh: Giang Hương).

Tại địa bàn phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên - một trong những nơi ngập lụt sâu trong trận lũ lịch sử vừa qua, Đội Quân y số 1 thuộc Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã tổ chức điều trị ban đầu những bệnh phát sinh do ảnh hưởng của mưa, bão, lũ, úng ngập (Ảnh: Giang Hương).

Đại tá, Tiến sĩ Lương Minh Tuấn, Phó Viện trưởng Y học dự phòng Quân đội, Đội trưởng Đội Quân y số 1 cho biết khi đến địa bàn, đội đã triển khai ngay các nội dung phòng, chống dịch bệnh như: Vệ sinh bề mặt, xử lý nước bảo đảm nước sạch cho bà con dùng; khám và điều trị các bệnh thông thường và bệnh phát sinh sau bão, lũ như bệnh ngoài da, tiêu hóa, đau mắt... (Ảnh: Giang Hương).

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quân y số 1 hướng dẫn, cùng bà con thu gom, chôn lấp, phun thuốc khử trùng tại những diện tích, khu vực có nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh (Ảnh: Giang Hương).

Quân đội cấp phát một số loại thuốc thiết yếu phòng, chống các bệnh về tiêu hóa, đau mắt cho người dân (Ảnh: Giang Hương).

Quân y hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh mùa ngập lụt (Ảnh: Giang Hương).

Tại tổ dân phố Vải, phường Linh Sơn (Thái Nguyên) có 28 trang trại chăn nuôi của 26 hộ dân bị ngập nước lũ nhiều ngày đã khiến hàng nghìn con gà, lợn chết. Sau khi nước rút số lợn, gà,... chết này bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối gây ô nhiễm nặng.

Tại những hộ có trang trại bị thiệt hại lực lượng quân y hướng dẫn người dân phòng, tránh dịch bệnh (Ảnh: Giang Hương).

Lực lượng quân y tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (Ảnh: Hương Giang).

Đến nay Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã điều động hơn 60 cán bộ, chiến sĩ cùng gần 40 ô tô vận chuyển hàng cứu trợ, thuốc men và vật tư y tế tới các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Lạng Sơn (Ảnh: Hương Giang).

Công tác phun khử khuẩn được tiến hành cẩn trọng, kỹ lưỡng (Ảnh: Hương Giang).

Sự có mặt kịp thời của lực lượng quân y không chỉ góp phần kiểm soát nguy cơ dịch bệnh, mà còn là minh chứng sống động cho tình quân dân gắn bó. Trong thiên tai gian khó sự xuất hiện của màu áo xanh thân yêu càng khiến bà con thêm yên tâm, tin tưởng (Ảnh: Giang Hương).

Quân y tiến hành phun khử khuẩn trên địa bàn phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên (Ảnh: Giang Hương).

Trong thời gian tới Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng các đơn vị liên quan sẽ phối hợp với quân y Quân khu 1 và y tế địa phương xử lý môi trường, nguồn nước sinh hoạt tại khu dân cư, trường học, trạm y tế, khu vực công cộng và vùng ngập sâu. Bên cạnh đó, lực lượng quân y tập trung phòng, chống các bệnh thường phát sinh sau mưa lũ (Ảnh: Giang Hương).