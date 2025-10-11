Dừng hoạt động huấn luyện, tập trung lực lượng khắc phục hậu quả sau lũ

Trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường khắc phục hậu quả sau trận lũ lịch sử trên địa bàn trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng cho biết, ngay sau khi nước rút, Bộ Tư lệnh Quân khu I đã chỉ đạo các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn tập trung toàn bộ lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả.

Các chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên chung tay giúp Trường THCS Trưng Vương, phường Phan Đình Phùng, khắc phục hậu quả sau lũ. Trường THCS Trưng Vương là một trong những trường học bị thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử tại Thái Nguyên (Ảnh: Thành Đông).

Trong chiều 9/10, khi lũ bắt đầu rút, Lữ đoàn Pháo binh 382 và các đơn vị đã cử hàng trăm chiến sĩ tham gia dọn dẹp bùn tại các cơ quan hành chính, trường học, vỉa hè, đường phố.

"Nước rút tới đâu, lực lượng quân đội bắt tay ngay vào công việc cùng nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ tới đó", Thiếu tướng Dũng nhấn mạnh.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu I trao đổi với phóng viên Dân trí tại hiện trường khắc phục hậu quả sau lũ - Trường Mầm non 19/5 (Ảnh: Thành Đông).

Ngoài việc hỗ trợ dọn dẹp bùn đất khắc phục hậu quả trong các trường học để sớm đưa các em học sinh quay trở lại trường, lực lượng Quân khu I và Quân đoàn 12 còn tiến hành phun khử khuẩn cho các đơn vị hành chính, trường học, khu dân cư… nhằm hạn chế phát sinh dịch bệnh sau lũ.

Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Tư lệnh Quân khu I, tặng quà động viên giáo viên, chiến sĩ CSCĐ làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả sau lũ tại Trường Mầm non 19/5 (Ảnh: Thành Đông).

Theo Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, trong đợt lũ vừa qua, nhiều đơn vị lực lượng trong Quân khu cũng bị ảnh hưởng nặng nề nên việc cơ động các phương tiện cũng gặp nhiều khó khăn.