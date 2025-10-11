Khung cảnh xót xa với những mái nhà chìm sâu dưới dòng nước lũ

Mưa lớn do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (bão Matmo) cùng nước lũ từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về trong vài ngày gần đây đã nhấn chìm nhiều thôn, xóm dọc hai bên sông đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đến chiều 11/10, dù đã 4 ngày trôi qua, mực nước trên sông Thương vẫn rất cao, nhiều thôn xóm còn chìm trong biển nước và bị cô lập.

Dòng nước lũ đục ngầu vẫn chảy xiết dưới chân cầu đường sắt Bắc Ninh. Lúc 13h ngày 10/10, mực nước trên sông Thương chỉ còn cách gầm cầu đường sắt Bắc Ninh 65cm. Để chống chọi với dòng lũ, ngành đường sắt đã đặt 6 toa tàu nặng khoảng 300 tấn trên cầu. Các phương tiện cũng bị cấm lưu thông qua cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Nước sông Thương dâng cao khiến hoạt động của các tàu thuyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhiều tàu phải neo đậu ven sông chờ đến khi nước rút mới có thể tiếp tục hoạt động.

Nhiều khu dân cư ven sông Thương những ngày này ngập sâu trong nước lũ. Dòng nước lũ đục ngầu tràn qua đê đã gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp ven sông.

Quan sát từ trên cao, nhiều khu vực cạnh sông Thương mênh mông nước, bằng mắt thường khó có thể nhận ra đâu là sông, đâu là khu dân cư. Cả khu vực rộng lớn chỉ một màu nước lũ đục ngầu xen lẫn những mái nhà.

Chiều 11/10, nhiều thôn, xóm thuộc các xã, phường như: Tiên Lục, Bố Hạ, Hợp Thịnh, Mỹ Thái... nằm dọc sông vẫn chìm trong biển nước, nhiều nhà vẫn ngập tới nóc.

Để đảm bảo an toàn cho các khu dân cư, nhiều tuyến đê yếu, thấp đã được lực lượng chức năng phối hợp với người dân gia cố, đắp thêm bao tải chứa đất cát để ngăn nước tràn qua đê.

Từ trên cao nhìn xuống có thể nhận thấy 2 màu rõ rệt là màu nước lũ đục ngầu và màu xanh của đồng ruộng, khu dân cư.

Mặc dù mực nước trên các sông đang rút dần, nhiều khu trũng, thấp ven sông vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Lúc 15h30 ngày 11/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Thương đang xuống. Dự báo trong vòng 12 giờ tới, lũ tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục xuống nhưng vẫn ở trên mức báo động 3.

Do mực nước sông Thương rút chậm nên tình trạng ngập úng ở Bắc Ninh vẫn còn tiếp diễn ở các xã, phường ven sông và có thể kéo dài 1-2 ngày tới, đặc biệt với các khu vực trũng thấp có khả năng kéo dài 2-3 ngày tới.

Nước lũ vẫn ở mức cao khiến việc đi lại, cứu trợ và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh, đến hết ngày 10/10, toàn tỉnh xuất hiện 352m đê sạt lở và hơn 29km đê bị thẩm lậu, rò rỉ. Mặc dù mực nước trên các sông đang rút dần song nhiều khu vùng trũng ven sông Thương, sông Cầu, sông Đuống vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt.

Trong những ngày qua, các sở ngành, địa phương đã huy động tối đa lực lượng và phương tiện để tiêu úng, khơi thông dòng chảy, cứu trợ nhu yếu phẩm cho các hộ dân bị cô lập, ảnh hưởng của mưa lũ.