Phá "thiên la địa võng", bảo vệ đàn chim trời (Video: Hoàng Lam).

Không khó để bắt gặp những tấm lưới bẫy chim được giăng mắc trên các cánh đồng tại Nghệ An. Ảnh chụp tại xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Hoàng Lam).

Những chiếc bẫy tầng tầng lớp lớp trở thành tử huyệt của bất kỳ con chim xấu số nào chẳng may vướng vào (Ảnh: Hoàng Lam).

Nếu không dùng lưới, thợ bẫy chim sẽ sử dụng bẫy bằng nhựa. Trên những thanh gỗ được dựng ven sông, trên đồng có bôi một lớp nhựa, thợ săn sẽ sử dụng con mồi để dụ chim sà xuống. Bẫy chim bằng nhựa tại xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An (Ảnh: Nguyễn Hồng).

Công an xã Vĩnh Tường (Nghệ An) giải cứu một chú chim bị mắc bẫy (Ảnh: Hữu Dũng).

Trong thời gian qua, các ngành chức năng tại Nghệ An đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, xử lý các vụ việc vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và đàn chim di cư, bảo vệ sự đa dạng sinh học trên địa bàn (Ảnh: Hữu Dũng).

Theo Thượng tá Ngô Minh Cung, Trưởng Công an xã Hải Châu (Nghệ An), đơn vị phối hợp các ban, ngành tham mưu cho lãnh đạo UBND xã xử lý nhiều vụ săn bắt, giết, nuôi nhốt động vật rừng trái quy định pháp luật đối với động vật rừng thông thường...

Công an xã cũng xử lý 4 tài khoản Faceblook có đăng bài quảng cáo, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ cấm (mua bán, giết mổ chim hoang dã); yêu cầu chủ các tài khoản gỡ bỏ bài đăng và cam kết không tái phạm (Ảnh: Hoàng Lam).

Trong tháng 11, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An thực hiện 63 đợt tuần tra, truy quét, xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, phát hiện 13 vụ vi phạm, trong đó, có 6 vụ xác định được đối tượng vi phạm (Ảnh: Hoàng Lam).

Các cơ quan chức năng đã tiêu hủy gần 2.400 cọc tre nứa, gần 21.500m lưới dùng để bẫy, bắt chim; hơn 1.000 con cò bằng xốp; 10kg que nhựa; tổ chức tháo dỡ 13 lán trại dùng để canh bẫy bắt chim; tiêu hủy 70 cá thể chim và thả 93 cá thể chim các loại còn khỏe mạnh về môi trường tự nhiên (Ảnh: Công an xã Đồng Lộc, Nghệ An).

Công an xã Hải Châu tiêu hủy lưới bẫy chim trên địa bàn (Ảnh: Hoàng Lam).

UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo nhằm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Chính sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng đã giảm được tình trạng săn bắt động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, để xóa bỏ hoàn toàn tình trạng săn bắt chim trời trong một thời gian ngắn là điều không dễ khi hoạt động săn bắt trái phép mang lại lợi nhuận khá cao và người dân vẫn tiêu thụ như món ăn hàng ngày (Ảnh: Hoàng Lam).