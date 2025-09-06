Xử phạt người bán 26 cá thể chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan

Ngày 6/9, ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường tuần tra, ngăn chặn việc buôn bán chim hoang dã để phóng sinh trong dịp lễ Vu Lan.

Qua tuần tra, Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm, thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế, bắt quả tang một trường hợp mua bán 20 cá thể chim vành khuyên và 6 cá thể chim chích chòe than, tại địa bàn phường Phú Xuân.

Lực lượng kiểm lâm thành phố Huế phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp buôn bán chim hoang dã trong dịp lễ Vu Lan (Nguồn: Kiểm lâm thành phố Huế).

Cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương lập hồ sơ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 1,1 triệu đồng đối với người vi phạm, thực hiện các thủ tục để sớm thả toàn bộ số chim trên về môi trường tự nhiên.

Cùng ngày, Kiểm lâm thành phố Huế phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng II (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và các đơn vị liên quan, tái thả 40 cá thể chim chào mào về môi trường tự nhiên.

Đây là số chim rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Nam Sông Hương thu giữ sau khi phát hiện quả tang một đối tượng quảng cáo, mua bán trái phép tại khu vực xã Phú Vinh, thành phố Huế vào ngày 3/9.

Liên quan vụ việc, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với đối tượng mua bán chim, số tiền 8 triệu đồng. Cơ quan kiểm lâm cũng xây dựng phương án xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với toàn bộ số chim chào mào này.

Thả 40 cá thể chim mào về môi trường tự nhiên sau khi đã xác lập quyền sở hữu toàn dân (Nguồn: Kiểm lâm thành phố Huế).

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm khẳng định hành vi mua bán, phóng sinh chim hoang dã không chỉ vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ động vật rừng mà còn gây ra nhiều tác hại, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái.

Trong dịp lễ Vu Lan năm nay, Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế đã chỉ đạo hệ thống đơn vị trực thuộc triển khai lực lượng đến các cơ sở tôn giáo và khu vực lân cận để tuyên truyền, vận động người dân không mua bán, phóng sinh các loài chim hoang dã.