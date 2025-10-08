Chim hồng hoàng quý hiếm bay vào nhà dân

Sáng 8/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết ngày 7/10, đơn vị phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Kỳ và UBND xã đã thả một cá thể chim hồng hoàng về môi trường tự nhiên sau khi được người dân bàn giao.

Trước đó, ông Đinh Đức Dung (SN 1962, trú tại xã Tân Kỳ) phát hiện một con chim lạ nghi là chim quý hiếm bay vào sân vườn nhà mình. Con chim có sải cánh dài, mỏ lớn màu vàng nổi bật và cân nặng hơn 2kg. Ông Dung đã chủ động báo tin cho chính quyền địa phương.

Chính quyền xã Tân Kỳ và người dân tổ chức thả chim hồng hoàng về tự nhiên (Ảnh: Thành Trung).

Công an xã Tân Kỳ phối hợp với kiểm lâm nhanh chóng có mặt để tiếp nhận, kiểm tra và xác định đây là chim hồng hoàng (tên khoa học bucerotidae) - loài chim nằm trong nhóm IB, thuộc danh mục động vật nguy cấp, quý hiếm, cần được bảo tồn.

Ông Lê Viết Quý, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kỳ, cho biết sau khi xác định đây là loài động vật hoang dã cần bảo vệ, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng chuyên môn chăm sóc, bảo vệ đúng quy trình trước khi thả về rừng tự nhiên.

“Hành động của ông Dung rất đáng biểu dương. Việc người dân chủ động giao nộp động vật quý hiếm thể hiện ý thức cao trong bảo vệ thiên nhiên, giúp cơ quan chức năng thực hiện tốt công tác bảo tồn”, ông Quý chia sẻ.

Thời gian qua, UBND xã Tân Kỳ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng và động vật hoang dã, giúp người dân nâng cao nhận thức, không săn bắt, nuôi nhốt, mua bán hay tiêu thụ động vật quý hiếm trái phép.