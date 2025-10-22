Truy quét "ma trận" bẫy lưới tận diệt chim trời ở Quảng Trị

Ngày 22/10, Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà, tỉnh Quảng Trị phối hợp với lực lượng công an đã tổ chức truy quét, tháo dỡ hàng loạt bẫy chim trên cánh đồng thuộc xã Hiếu Giang. Hoạt động này nhằm bảo vệ các loài chim bản địa và chim di cư, trong đó có nhiều loài quý hiếm.

Khu vực đồng ruộng thôn An Bình, xã Hiếu Giang, nằm giáp ranh vùng rừng tự nhiên ngập nước, là nơi trú ngụ của nhiều loài chim.

Lực lượng chức năng tháo gỡ bẫy lưới trên cánh đồng (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tháo dỡ hơn 50 tay lưới bẫy chim, 100 cọc tre và thu giữ 2 bộ loa phát âm thanh dùng để dụ bắt chim.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ - Đông Hà cho biết, vào mùa di cư, các đàn chim thường tập trung về khu vực xã Hiếu Giang. Việc người dân giăng lưới, đặt bẫy săn bắt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh cảnh và đa dạng sinh học của khu vực này.

Việc bẫy bắt chim trời gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh cảnh tự nhiên và đa dạng sinh học (Ảnh: Nhật Anh).

Ông Nguyễn Thanh Bắc, Chủ tịch UBND xã Hiếu Giang, khẳng định địa phương sẽ tăng cường kiểm tra và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của việc bảo vệ các loài chim hoang dã.

Tương tự, tại một số xã khác của tỉnh Quảng Trị như Kim Ngân, Hải Lăng, lực lượng công an cũng đã phối hợp với kiểm lâm và các tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở ra quân thu gom, tiêu hủy hàng loạt công cụ dùng để săn bắt chim trời.

Theo các đơn vị chức năng, đầu mùa mưa là thời điểm nhiều loài chim di cư, đây cũng là lúc người dân thường có thói quen đặt bẫy, săn bắt. Các thợ bẫy chim thường sử dụng tấm lưới lớn, căng vào cây tre cao 3-5m dọc theo cánh đồng, kết hợp đặt chim mồi bằng xốp, mở loa phát âm thanh để thu hút chim sà xuống và dính lưới.

Lực lượng chức năng, chính quyền các địa phương tại Quảng Trị đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân không săn bắt, mua bán, tiêu thụ chim trời và các loài động vật hoang dã. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.