"Nút thắt cổ chai" quốc lộ 1 kết nối TPHCM - Tây Ninh sắp được mở rộng

UBND TPHCM vừa chính thức thông qua đề xuất của Sở Xây dựng về kế hoạch nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh giới tỉnh Tây Ninh. Dự án sẽ được triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) với hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Điểm khởi đầu của dự án mở rộng nằm tại vòng xoay An Lạc, nơi kết nối với đường Kinh Dương Vương dẫn vào Bến xe Miền Tây. Đây là một trong những cửa ngõ huyết mạch của TPHCM, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối thành phố với Tây Ninh và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong nhiều năm qua, quốc lộ 1 đoạn qua khu vực này chưa được mở rộng, trong khi lưu lượng phương tiện giao thông ngày càng tăng cao, dẫn đến tình trạng ùn tắc thường xuyên, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Đáng chú ý, đoạn quốc lộ 1 từ đường Hưng Nhơn đến cầu vượt Nguyễn Văn Linh đã trở thành "nút thắt cổ chai" gây ùn ứ giao thông nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc vận chuyển hàng hóa và đi lại giữa Tây Ninh và TPHCM.

Hiện tại, tuyến đường này được thiết kế với 4 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp dành cho xe máy. Tuy nhiên, vào một số thời điểm, ô tô thường xuyên lấn sang làn hỗn hợp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho người điều khiển xe máy.

Ông Nguyễn Tấn Bửu (51 tuổi, ngụ xã Tân Nhựt) chia sẻ: "Khu vực này thường xuyên kẹt xe. Những ngày cuối năm, vận chuyển hàng hóa nhiều nên tình trạng ùn tắc nghiêm trọng hơn". Thực tế cho thấy, không khó để bắt gặp cảnh hàng dài ô tô nhích từng chút trên quốc lộ 1, đoạn qua "nút thắt cổ chai" này vào bất cứ thời điểm nào trong ngày.

Đoạn quốc lộ 1 dài gần 10km, từ Kinh Dương Vương đến ranh Tây Ninh, sẽ được mở rộng lên 60m với 10-12 làn xe, thay cho 6 làn hiện hữu. Tổng vốn đầu tư cho việc nâng cấp đoạn này ước tính hơn 6.600 tỷ đồng, nằm trong tổng mức đầu tư khoảng 16.285 tỷ đồng của toàn bộ dự án nâng cấp quốc lộ 1. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào năm 2026.

Vào khoảng 11h ngày 28/11, nhiều ô tô vẫn xếp hàng dài, nhích từng chút trên cầu vượt Nguyễn Văn Linh hướng về cầu Bình Điền.

Ngoài việc mở rộng làn đường, cơ quan chức năng cũng sẽ xây thêm hai cầu song hành bên cạnh cầu Bình Điền bắc qua sông Chợ Đệm. Mỗi cầu sẽ có 2 làn xe, nằm cạnh cầu hiện hữu 6 làn.

Điểm cuối của dự án mở rộng quốc lộ 1 sẽ giao với đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, đồng thời là khu vực giáp ranh giữa TPHCM và Tây Ninh.

Theo thiết kế, 6-8 làn xe chính giữa tuyến quốc lộ 1 (tốc độ thiết kế 80 km/h) sẽ phục vụ xe lưu thông nhanh và thu phí. Hai đường song hành hai bên (tốc độ 60 km/h) sẽ dành cho xe máy và xe hỗn hợp, không thu phí.

Đoạn quốc lộ 1 từ Kinh Dương Vương đến giáp ranh Tây Ninh sắp được mở rộng trong thời gian tới (Đồ họa: An Huy).