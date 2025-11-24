Đồng Nai mưa lớn, người và xe bị trôi trên quốc lộ 1

Tối 24/11, các phường trung tâm tỉnh Đồng Nai (khu vực TP Biên Hòa cũ) bất ngờ đổ cơn mưa lớn. Cơn mưa kéo dài hơn 1 giờ khiến nhiều tuyến đường qua trung tâm như quốc lộ 1, Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc bị ngập nặng.

Một người dân bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe trên quốc lộ 1 qua phường Long Bình (Ảnh chụp lại màn hình).

Đặc biệt, khu vực quốc lộ 1 đoạn trước Bệnh viện Thống Nhất, ngã ba Phát Triển (phường Long Bình), hầm chui Tam Hiệp (phường Tam Hiệp) bị ngập sâu từ 0,3m đến 0,5m. Nhiều ô tô, xe máy qua điểm ngập bị chết máy.

Trong cơn mưa lớn, trên đoạn quốc lộ 1 qua phường Long Bình, một người dân bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi cả người và xe. Rất may, sự việc được người dân xung quanh hỗ trợ kịp thời.

Tại khu vực hầm chui Tam Hiệp, mưa lớn khiến hệ thống thoát nước không kịp, xảy ra ngập cục bộ. Tài xế lái ô tô gầm thấp không dám đi qua hầm chui do sợ chết máy.

Quốc lộ 1 qua phường Long Bình (Đồng Nai) ngập sâu do mưa lớn (Ảnh: CTV).

Trên các tuyến đường Đồng Khởi, Nguyễn Ái Quốc, nhiều ô tô và xe hai bánh bị chết máy, giao thông qua khu vực rối loạn. Người dân hai bên đường Đồng Khởi phải ra thu dọn, móc rác ở các miệng cống để nước thoát nhanh.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, lượng mưa đo được tại Trạm Khí tượng Biên Hòa tối nay là 25,3mm.

Những giờ tới, mây giông tiếp tục phát triển và gây mưa rải rác tại khu vực trung tâm tỉnh Đồng Nai. Lượng mưa phổ biến từ 5mm đến 25mm, có nơi trên 30mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá, mưa lớn gây ngập úng cục bộ.