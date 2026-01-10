Tiêm kích F-35 do Mỹ sản xuất (Ảnh: RNoAF).

Động thái này phản ánh nhu cầu đào tạo phi công ngày càng tăng sau các đơn đặt hàng tiêm kích tàng hình F-35 mới ở châu Âu.

Bộ Quốc phòng Italy cho biết, Văn phòng Chương trình chung F-35 (JPO) và nhà sản xuất Lockheed Martin sẽ giám sát việc chuẩn bị trung tâm huấn luyện tại Căn cứ Không quân Trapani-Birgi. Khóa huấn luyện mặt đất ban đầu dự kiến sẽ được cung cấp vào tháng 12/2028, và "Trung tâm Huấn luyện Tia chớp" sẽ hoàn thành vào tháng 7/2029.

Với chi phí 112,6 triệu euro (131,4 triệu USD), trung tâm sẽ được trang bị hai thiết bị mô phỏng nhiệm vụ đầy đủ.

Sự ra đời của trường đào tạo này sẽ trùng với thời điểm Không quân Italy biến Trapani-Birgi thành căn cứ thứ ba để tiếp nhận các phi đội F-35 của riêng mình. Điều này có nghĩa là căn cứ sẽ có một phi đội F-35 của Italy và một phi đội dành riêng cho học viên quốc tế. Các căn cứ F-35 hiện có của Italy nằm ở Amendola và Ghedi.

Bộ Quốc phòng Italy nhấn mạnh rằng, trung tâm mới “đáp ứng nhu cầu đào tạo ngày càng tăng do sự tham gia ngày càng nhiều của NATO và các quốc gia châu Âu vào chương trình F-35”. Nước này cũng bày tỏ “ý chí chính trị rõ ràng và mạnh mẽ nhằm củng cố vị thế chiến lược của Italy trong chương trình”, đồng thời khẳng định Trapani sẽ là “Trung tâm Đào tạo Phi công F-35 đầu tiên bên ngoài nước Mỹ”.

Tập đoàn quốc phòng khổng lồ Leonardo của Italy đã được Lockheed Martin lựa chọn làm đối tác trong việc xây dựng trường đào tạo. Sự hợp tác này tiếp nối thành công của hai công ty trong việc xây dựng trung tâm Bảo dưỡng, Sửa chữa, Đại tu và Nâng cấp (MRO&U) cho máy bay F-35 của Italy tại căn cứ không quân Cameri ở miền Bắc nước này.

Căn cứ Cameri đã đảm nhiệm việc lắp ráp cuối cùng các máy bay F-35 cho Italy và Hà Lan, và hiện cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho các máy bay đóng tại châu Âu. Trung tâm này, được vận hành chung với Lockheed Martin và F-35 JPO, đã bảo dưỡng các máy bay F-35 của Italy, Na Uy và Hà Lan. Năm ngoái, một chiếc F-35 của Mỹ đóng tại Anh cũng đã đến đây để bảo dưỡng.

Việc đặt trường đào tạo này ở Italy cũng phù hợp với sự tiến bộ ổn định trong khả năng đào tạo phi công máy bay phản lực của Italy dành cho học viên quốc tế.

Trường đào tạo do Không quân Italy điều hành tại Decimomannu trên đảo Sardinia hiện có 22 máy bay huấn luyện M-346 và 40 giảng viên, và đã đào tạo phi công đến từ các quốc gia bao gồm Italy, Nhật Bản, Đức, Canada, Anh và Ả rập Xê út.