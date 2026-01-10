Vụ án chủ nhà nghỉ bị sát hại (kỳ 1): Án mạng kinh hoàng

Ngày 9/1/2011, tại xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên), xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Bà N.T.N.G. (SN 1962 - chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi), bị sát hại dã man ngay tại nhà nghỉ của mình.

Chủ nhà nghỉ tử vong với nhiều vết thương trên người

Theo hồ sơ vụ án, tối 8/1/2011, anh H. cùng bạn gái mình đến thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi ở xã Minh Khai, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ. Anh H. được bà chủ nhà nghỉ là bà N.T.N.G. bố trí một phòng trên tầng 2 nhà nghỉ.

Giữa tầng 1 và tầng 2 nhà nghỉ có một cửa sắt ngăn, được bà chủ khóa lại mỗi tối và mở ra vào sáng hôm sau.

Sáng 9/1/2011, anh H. cùng người yêu thức dậy và gọi bà chủ để mở cửa sắt nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời. Anh H. đành trèo từ phía sau nhà xuống để vòng về cửa trước. Khi đến cửa chính của nhà nghỉ, thấy cửa không đóng, anh H. đẩy cửa bước vào bên trong thì phát hiện rất nhiều vết máu.

Anh H. tiếp tục tiến vào bên trong thì kinh hãi phát hiện một người phụ nữ đã tử vong ngay tại phòng nghỉ số 116 ở gần cửa.

Chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi bị sát hại ngay tại phòng ngủ vào năm 2011 (Ảnh minh họa).

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Hưng Hà cũ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình cũ đến hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.N.G., chủ nhà nghỉ Ngọc Giỏi. Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan công an xác định, bà G. tử vong ngay tại phòng ngủ với 9 vết đâm trên người, trong đó có vết đâm vào tim và bụng dẫn đến tử vong. Phần cổ nạn nhân bị một sợi dây sạc điện thoại quấn quanh.

Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định, nhiều đồ đạc trong phòng nghỉ của nạn nhân bị xáo trộn, lục soát. Chiếc két sắt của nạn nhân chìa khóa vẫn cắm trên két, nhưng không được mở ra. Sơ bộ xác định, nạn nhân bị mất 1 xe máy nhãn hiệu Honda Air Blade, 1 dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng và 1 điện thoại di động…

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị sát hại khoảng từ 23h đến 24h ngày 8/1/2011.

Kết hợp thông tin khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cùng lời khai của các nhân chứng, Công an tỉnh Thái Bình nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Đối tượng tình nghi khai man giết người vì thích nhiều người biết đến

Ban chuyên án Công an tỉnh Thái Bình cũ đã cử các trinh sát tiến hành rà soát các mối quan hệ của nạn nhân. Đồng thời, lên danh sách tất cả các đối tượng trong diện tình nghi, tập trung vào các đối tượng có tiền án, tiền sự về trộm cắp, cờ bạc, nghiện ma túy, bất minh về thời gian, kinh tế…

Nhiều đối tượng tình nghi được cơ quan công an xác minh để sớm tìm ra hung thủ gây án (Ảnh minh họa).

Qua sàng lọc, ban chuyên án đã xác định đối tượng tình nghi đầu tiên là L.T.H. (SN 1985), quê thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái cũ, hiện thuê trọ tại thị trấn Hưng Hà. H. là nhân viên cũ của nhà nghỉ Ngọc Giỏi và lúc 23h ngày 8/1/2011, H. đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng vào máy của nạn nhân.

Khi cơ quan công an triệu tập L.T.H. lên để đấu tranh khai thác, L.T.H. khai nhận chính mình đã giết hại chị G. để cướp tài sản. L.T.H. còn khai trình tự các hành vi gây án của mình và còn khai đang để đôi găng tay mà mình mang vào khi gây án tại phòng trọ.

Tuy nhiên, trước những lời khai đầy mâu thuẫn của H. các điều tra viên nhận định H. có thể khai không đúng sự thật. Sau thời gian đấu tranh, trước những lập luận sắc bén của các điều tra viên, H. đành khai nhận mình đã bịa ra lời khai giết bà G.. Mục đích của H. là thích được mọi người biết đến.

Sau khi loại L.T.H. khỏi danh sách nghi can gây án, ban chuyên án tiếp tục sàng lọc những đối tượng nghi vấn và tập trung vào những vị khách đến nghỉ lại nhà nghỉ Ngọc Giỏi.

Đến ngày 28/1/2011, qua thu thập thông tin, chứng cứ ban chuyên án xác định nghi can gây án là một cặp tình nhân đã đến thuê trọ tại nhà nghỉ Ngọc Giỏi vào tối 8/1/2011.

(Còn tiếp).