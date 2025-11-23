Hiện trạng khu đất "vàng" cạnh sông Đồng Nai và quốc lộ 1 sắp đấu giá

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) vừa công bố thông tin đấu giá khu đất rộng 51,6ha tại Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1, phường Trấn Biên, Đồng Nai. Giá khởi điểm được ấn định ở mức hơn 9.300 tỷ đồng.

Đây là khu đất đầu tiên được đưa ra đấu giá trong năm nay, nằm trong đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Khu đất sở hữu vị trí đắc địa tại nút giao thông Ngã tư Vũng Tàu, một mặt giáp Quốc lộ 1, một mặt tiếp giáp sông Đồng Nai và liền kề đường Lê Văn Duyệt. Dự kiến, phiên đấu giá sẽ diễn ra trong tháng 12.

Theo thông báo, giá đất chỉ được tính trên diện tích gần 21,5ha dành cho khu vực thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa. Hơn 30ha còn lại, bao gồm đất giao thông, mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật, sẽ không tính tiền đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho biết, KCN Biên Hòa 1 đang trong quá trình thu hồi đất để chuyển đổi công năng với tổng diện tích khoảng 329ha. Khu vực ưu tiên giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 có diện tích 154ha, trong đó có khu đất 51,6ha sắp đấu giá.

Khu đất 51,6ha này nằm liền kề khu đất dự kiến xây dựng Trung tâm Chính trị hành chính tỉnh Đồng Nai (103,5ha), cả hai đều là trọng điểm thu hồi mặt bằng của tỉnh trong thời gian qua.

Trong tháng 11, nhiều công ty đã tích cực di dời máy móc, tháo dỡ nhà xưởng để bàn giao mặt bằng. Công tác tháo dỡ được thực hiện với sự hỗ trợ của các công ty dịch vụ chuyên nghiệp.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhiều doanh nghiệp đã bàn giao đất sạch, tạo điều kiện cho UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức đấu giá trong tháng 12. Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Trong khu đất 51,6ha, tỉnh Đồng Nai sẽ giữ lại hai công trình quan trọng: Công viên Lam Sơn (0,9ha), nơi có bia ghi công Đại đội Lam Sơn (phiên hiệu 926) mang ý nghĩa lịch sử.

Ngoài ra, còn có tòa nhà Sonadezi cao 21 tầng, trụ sở của Tổng công ty Phát triển công nghiệp Sonadezi (chủ đầu tư KCN Biên Hòa 1).

KCN Biên Hòa 1, thành lập năm 1963 với diện tích khoảng 330ha, hiện có gần 70 doanh nghiệp hoạt động. Năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng KCN này để phát huy lợi thế tiềm năng. Năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương di dời KCN. Đến năm 2014, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục đồng ý cho Đồng Nai phê duyệt đề án chuyển đổi. Đầu năm 2024, Đồng Nai đã phê duyệt Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các nhà thầu san lấp mặt bằng đang huy động máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ trên khu đất 51,6ha. Nhiều chuyến xe tải ra vào KCN Biên Hòa 1 để chuyển đồ đạc, máy móc. Các đơn vị thu mua phế liệu cũng được liên hệ để thu mua khung nhà, mái thép, tôn cũ.

KCN Biên Hòa 1 có vị trí chiến lược, nằm sát Quốc lộ 1 và Quốc lộ 51, là cửa ngõ phía đông vào TPHCM. Đây cũng là vị trí quy hoạch ga Metro nối dài từ Suối Tiên đến sân bay Long Thành, hứa hẹn tiềm năng phát triển lớn.