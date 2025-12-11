Sáng nay không khí Hà Nội ở ngưỡng tím, không tốt cho sức khỏe

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, sáng 11/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức 244 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe). Xếp thứ 2 là thành phố Kolkata (Ấn Độ) với chỉ số ô nhiễm ở mức 239.

Vào thời điểm 9h30, nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng tím (rất không tốt cho sức khỏe).

Điển hình là trạm Cửa Nam AQI ở mức 249, Hai Bà Trưng ở mức 253 và ở Xuân La mức AQI lên đến 272.

Trong những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở được ứng dụng IQAir xếp ở mức xấu đến rất xấu (Ảnh: Mạnh Quân).

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, lúc 9h30 tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội (đường Giải Phóng), chỉ số AQI là 230 - chất lượng không khí ở mức rất kém (mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng).

Cùng thời điểm, tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ chỉ số AQI là 189. Còn tại trạm đo công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, chỉ số AQI lúc 9h30 là 164.

Cục Môi trường dự báo ngày 11/12, là ngày ô nhiễm nghiêm trọng nhất, nhiều nơi như: Ninh Bình, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thanh Hóa có thể ở mức rất xấu.

Theo xếp hạng của IQAir, sáng 11/12 Hà Nội ô nhiễm nhất thế giới (Ảnh: IQAir).

Theo khuyến cáo của Hà Nội, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.