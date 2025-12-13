Người dân TPHCM vui khi phà Bình Quới hoạt động lại, hết đi vòng 10km

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, lúc 5h ngày 13/12, bến phà Bình Quới nối phường Thủ Đức với phường Bình Quới (TPHCM) chính thức hoạt động trở lại sau hơn một năm tạm ngưng.

Ông Trần Văn Hoàng (chủ bến phà Bình Quới) cho biết, đêm trước ngày phà hoạt động trở lại, ông gần như không ngủ vì lo lắng, chuẩn bị cho thời điểm vận hành. “Tôi rất vui khi lãnh đạo UBND TPHCM chấp thuận cho phà hoạt động trở lại. Những ngày qua, gia đình tôi tất bật sửa sang, kiểm tra máy móc và các trang thiết bị trên phà nhằm bảo đảm an toàn cho người dân đi lại”, ông Hoàng nói.

Theo ông Hoàng, bến phà của gia đình ông vận hành từ năm 1954. Trước ông Hoàng, bà ngoại và mẹ ông là người lái đò đưa dân qua sông. Đến nay, con trai ông Hoàng tiếp tục nối nghiệp gia đình.

Người dân lên phà được phát phao cứu sinh đầy đủ trước khi di chuyển, đồng thời được nhân viên hướng dẫn vị trí ngồi, cách sử dụng phao nhằm bảo đảm an toàn trong suốt hành trình.

Từ sáng sớm, nhiều người dân đã có mặt tại bến phà để qua sông, họ phấn khởi vì không còn phải đi đường vòng hơn 10km như trước.

“Tôi bán vé số ở khu vực này gần 20 năm. Trước đây, tôi thường đi phà sang bờ bên kia để bán vé, nhưng từ năm ngoái phà bất ngờ dừng hoạt động. Sáng nay, nghe tin phà chạy trở lại, tôi vui lắm vì việc đi lại thuận tiện hơn”, bà Trần Mai (SN 1953) chia sẻ.

Phà Bình Quới có hai phà đang hoạt động, được bố trí luân phiên để phục vụ người dân qua sông. Hai phà này có sức chở 49-59 hành khách, kèm theo khoảng 30-45 xe máy mỗi chuyến, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trong ngày đầu bến phà hoạt động trở lại, Đội CSGT đường thủy số 1 thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) đã có mặt tại bến phà Bình Quới để tuyên truyền, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành các quy định, bảo đảm an toàn khi đi phà.

Trước đó, UBND TPHCM đã có công văn thống nhất chủ trương, cho phép bến phà Bình Quới hoạt động trở lại trong thời hạn 12 tháng, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần giảm áp lực ùn tắc giao thông trên các tuyến đường trong khu vực.

Về lâu dài, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới và UBND phường Thủ Đức phối hợp với các sở, ngành rà soát thủ tục về quy hoạch, đất đai, xây dựng. Địa phương cần hướng dẫn doanh nghiệp vận hành phà thực hiện theo quy định.