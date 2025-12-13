Chuyển từ “quản lý bằng pháp luật" sang "kiến tạo thể chế phát triển"

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025; định hướng công tác nhiệm kỳ 2026 - 2030 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 13/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá nhiệm kỳ 2021-2025 rất đặc biệt, có nhiều biến động, phức tạp, nhiều vấn đề chưa từng có tiền lệ, vượt dự báo.

Tuy nhiên với tinh thần “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, bạn bè quốc tế giúp đỡ”, cả nước đã vượt qua những “cơn gió ngược”, đạt được nhiều thành tựu toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Trong đó, ngành tư pháp đã có nhiều đóng góp thiết thực, toàn diện và thể hiện rõ vai trò cơ quan “gác cổng pháp lý” của Chính phủ, đi đầu trong cuộc cách mạng xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc).

Phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng mà Bộ Tư pháp, ngành tư pháp và tổ chức pháp chế các bộ, ngành, chính quyền địa phương đã đạt được; góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của các địa phương.

Dù vậy, Thủ tướng nhấn mạnh, 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tiến hành Đại hội XIV của Đảng và năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2026 -2030, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đại hội Đảng các cấp. Do đó, phải tiếp tục thay đổi tư duy, xác định thể chế, pháp luật là nguồn lực, động lực, mục tiêu của sự phát triển.

Đầu tư cho thể chế, pháp luật là đầu tư cho phát triển. Xây dựng thể chế, pháp luật phải lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể. Xây dựng thể chế, pháp luật thành năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đánh giá sứ mệnh và trọng trách đặt lên vai ngành tư pháp trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế ngày càng nặng nề hơn, Thủ tướng nhấn mạnh “3 định hướng lớn” và “6 nhiệm vụ trọng tâm” cần thực hiện thời gian tới.

Trong “3 định hướng lớn”, Thủ tướng yêu cầu phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu chiến lược xây dựng, hoàn thiện thể chế; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi hành pháp luật. Bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Ðảng.

Ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, trọng tâm là hệ thống pháp luật; đổi mới tư duy làm luật, chuyển từ “quản lý bằng pháp luật” sang “kiến tạo thể chế phát triển”. Xóa bỏ tư duy “không biết mà vẫn quản”, “không quản được thì cấm”. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong lĩnh vực tư pháp, nhất là xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật.

Bên cạnh đó, Thủ tướng lưu ý phải ưu tiên phát triển nguồn nhân lực tư pháp chất lượng cao, có đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên môn sâu, am hiểu luật pháp quốc tế, thành thạo công nghệ. Nâng cao năng lực phòng ngừa, xử lý tranh chấp quốc tế và tranh thủ tối đa mọi nguồn lực.

Hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức sáng 13/12, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 34 điểm cầu (Ảnh: Phùng Minh).

Trong “6 nhiệm vụ trọng tâm”, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục bám sát, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu rõ tại Nghị quyết 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; đẩy mạnh rà soát, xử lý các vướng mắc về thể chế.

Đặc biệt phải khẩn trương tập trung nghiên cứu, hoàn thiện các đề án quan trọng về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật trong kỷ nguyên mới; chế định luật sư công trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thành lập cơ quan chuyên về giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế...

Xây dựng pháp luật phải “vô tư trong sáng - tâm huyết trách nhiệm..."

Bộ Tư pháp phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành hiệu quả các quy định pháp luật về thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu được giao. Bảo đảm 100% bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án về vụ án hành chính được theo dõi thi hành.

Cùng với đó, Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành việc xây dựng, kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ Tư pháp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác. Triển khai hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong các lĩnh vực trọng tâm, rút ngắn thời gian, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện nghiêm việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tư pháp có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nêu rõ phương châm công tác xây dựng pháp luật phải “vô tư trong sáng - tâm huyết trách nhiệm - bản lĩnh trí tuệ - hiệu quả vì dân”, Thủ tướng Chính phủ mong muốn và tin tưởng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của bộ, ngành tư pháp tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.