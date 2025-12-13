Con nghiện tấn công cảnh sát, cố thủ trong nhà trốn đi cai

Ngày 13/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết đã phối hợp Công an phường Long Tuyền khống chế, bắt giữ đối tượng Trương Văn Bắc (SN 1987) có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Trương Văn Bắc (Ảnh: CTV).

Theo cơ quan công an, tối 11/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ nhận được tin báo từ Công an phường Long Tuyền về việc có một đối tượng sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ và cố thủ trong nhà.

Qua xác minh, cảnh sát xác định đối tượng Trương Văn Bắc được TAND khu vực 2 - Cần Thơ ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng nhưng Bắc cố tình trốn tránh không chấp hành quyết định.

Lúc 21h ngày 11/12, người dân phát hiện Bắc về nhà nên trình báo công an.

Công an đứng trước nhà của Bắc, dùng các biện pháp thuyết phục nhưng bị đối tượng chống trả quyết liệt (Ảnh: CTV).

Khi Công an phường Long Tuyền mời Bắc về trụ sở để thi hành quyết định thì đối tượng Bắc cùng vợ là Nguyễn Phạm Quỳnh Anh (SN 1991) có hành vi và lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Chưa dừng lại, Bắc dùng hung khí là dao phóng lợn và chỉa tự chế tấn công cảnh sát rồi khoá cửa cố thủ trong nhà. Lực lượng chức năng đã nhiều lần thuyết phục nhưng bất thành, Bắc còn cầm gạch đá ném vào công an.

Xác định Bắc là đối tượng manh động, liều lĩnh, sẵn sàng chống trả lại lực lượng làm nhiệm vụ, tổ công tác đặt ra yêu cầu hàng đầu phải đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực, lực lượng làm nhiệm vụ và cả đối tượng Bắc.

Đến 9h30 ngày 12/12, sau khi đã đảm bảo các biện pháp an toàn, tổ công tác nhanh chóng phá cửa, khống chế, bắt giữ đối tượng.