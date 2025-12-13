TPHCM sắp khởi công cầu Cần Giờ hơn 13.700 tỷ đồng, thay thế phà Bình Khánh

Sở Xây dựng TPHCM vừa trình UBND TPHCM thẩm định dự án đầu tư xây dựng cầu Cần Giờ theo hình thức đối tác công tư (PPP). Đây là công trình giao thông trọng điểm, được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng phụ thuộc vào phà Bình Khánh, mở ra kỷ nguyên phát triển mới cho huyện đảo Cần Giờ.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, dự án cầu Cần Giờ có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 6,3km. Trong đó, phần cầu chính dài hơn 2,9km, được thiết kế dạng dây văng hiện đại, với tĩnh không thông thuyền qua sông Soài Rạp lên đến 55m, tương đương với cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Cầu được thiết kế 6 làn xe, bao gồm 4 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, với tốc độ thiết kế 80km/h. Trụ tháp chính dự kiến đặt tại đoạn cong của sông Soài Rạp, khu vực có dòng chảy mạnh và địa chất phức tạp, đòi hỏi giải pháp móng sâu và kết cấu chịu lực lớn để đảm bảo an toàn dài hạn.

Điểm đầu của dự án cầu Cần Giờ nằm tại nút giao đường 15B với đường số 2, đoạn qua khu dân cư Phú Xuân.

Sau khi rời khu dân cư Phú Xuân, tuyến đường dẫn lên cầu Cần Giờ sẽ tiếp tục men theo trục 15B, vượt rạch Mương Ngang, sau đó cắt qua đường Nguyễn Bình và kéo dài đến bờ sông Soài Rạp thuộc Nhà Bè.

Khi sang đến bờ phía Cần Giờ, tuyến đường dẫn sẽ đi xuyên qua nhiều khu vực đầm lầy, ao nuôi thủy sản thuộc xã Bình Khánh.

Khi hoàn thành, cầu Cần Giờ sẽ thay thế hoàn toàn phà Bình Khánh, trở thành tuyến kết nối trực tiếp, rút ngắn thời gian đi lại và mở ra cơ hội bứt phá cho xã biển của TPHCM.

Hiện nay, giao thông giữa Cần Giờ và Nhà Bè chủ yếu qua phà Bình Khánh và phà An Thới Đông. Trong đó, phà Bình Khánh là tuyến duy nhất kết nối trực tiếp xã Cần Giờ với trung tâm TPHCM, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc vận chuyển hàng hóa, du lịch và sinh hoạt của người dân, hạn chế sự phát triển kinh tế - xã hội của Cần Giờ.

Dự án cầu Cần Giờ có tổng vốn đầu tư hơn 13.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư - sử dụng ngân sách TPHCM, khoảng 2.533 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cầu Cần Giờ theo hợp đồng BT - khoảng 10.668 tỷ đồng (bao gồm cả lãi vay).

Dự án được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao) với tổng mức đầu tư hơn 13.700 tỷ đồng.

Theo Sở Xây dựng, cầu Cần Giờ, cùng với cầu Phú Mỹ 2, đóng vai trò chiến lược trong việc kết nối các trục giao thông trọng điểm như vành đai 3, vành đai 4 và sân bay Long Thành, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực phía Nam TPHCM.

Việc xây dựng cầu Cần Giờ được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài hàng giờ qua phà Bình Khánh, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, phát triển du lịch và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Cần Giờ.