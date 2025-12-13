Cảnh hoang tàn tại trạm thu phí BOT T2 ở Cần Thơ

Trạm thu phí BOT T2 đặt trên tuyến quốc lộ 91, thuộc dự án trạm BOT Cần Thơ - An Giang, được đưa vào khai thác từ cuối tháng 12/2016. Bộ Giao thông vận tải cũ chính thức quyết định tạm dừng thu phí đối với trạm này từ ngày 25/5/2019. Từ đó đến nay, trạm xuống cấp nghiêm trọng.

Trạm BOT T2 được đặt trên tuyến quốc lộ 91 từ Cần Thơ đi An Giang (Ảnh: Hoàng Duật).

Ghi nhận của phóng viên, trạm BOT T2 sau 6 năm bị bỏ hoang đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Phần mái che của trạm bị gỉ sét, tạo thành những vết nứt lớn, chực chờ sập xuống nếu có gió lốc. Các ca bin thu phí nằm án ngữ trên đường nhiều năm, trở thành chướng ngại vật xấu xí và nguy hiểm trên quốc lộ.

Do khu vực này thiếu ánh sáng vào buổi tối nên đã có không ít vụ người tham gia giao thông tông thẳng vào hạ tầng trạm.

Ông Mai Hoàng Tới, một tài xế, cho biết trạm BOT T2 bị bỏ hoang đã trở thành một điểm nóng về mất an toàn giao thông trên tuyến Cần Thơ đi An Giang. Khi lưu thông đến khu vực trạm, tài xế xe tải như ông Thiện phải nhẹ chân ga để xử lý tình huống bất ngờ. Các ca bin thu phí án ngữ ngay trên đường đã giới hạn tầm nhìn của các tài xế, làm tăng khả năng xảy ra va chạm.

Theo ông Tới, phần mặt đường ngay tại trạm đã bị sụt lún, vỡ nghiêm trọng, tạo thành những điểm gồ ghề nguy hiểm.

Không chỉ nguy hiểm vào ban ngày do hạ tầng xuống cấp, ông Tới cho biết khu vực trạm BOT T2 còn trở thành điểm đen về an ninh trật tự và an toàn giao thông vào buổi tối.

Phần mặt đường tại đây không được duy tu, nứt vỡ lớp nhựa bê tông tạo nên những điểm gồ ghề nguy hiểm (Ảnh: Hoàng Duật).

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 91 theo hình thức BOT, được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Đầu tư quốc lộ 91 Cần Thơ. Dự án đã được Bộ Giao thông vận tải cũ phê duyệt với tổng mức đầu tư ban đầu là 1.720 tỷ đồng.

Trạm này không chỉ thu phí cho riêng dự án BOT quốc lộ 91 mà còn được ghép chung để thu phí cho cả quốc lộ 91B. Kể từ khi cầu Vàm Cống đi vào hoạt động, trạm BOT T2 nằm ngay vị trí cửa ngõ giao thông, buộc tất cả phương tiện lưu thông trên quốc lộ 91B hay di chuyển từ Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ qua cầu Vàm Cống và ngược lại, đều phải chịu phí.

Nhiều chủ phương tiện từ Kiên Giang (cũ) qua quốc lộ 80 chỉ sử dụng một đoạn đường BOT khoảng 200m, cũng phải trả phí cho toàn tuyến. Điều này khiến cánh tài xế phản đối gay gắt.

Các cabin thu phí bỏ hoang chứa đầy rác thải (Ảnh: Hoàng Duật).

Liên quan đến những bất cập kéo dài tại trạm thu phí T2, vào cuối năm 2022, Bộ Giao thông vận tải cũ đã xây dựng và đề xuất lên Chính phủ hai phương án xử lý.

Phương án thứ nhất là xóa bỏ trạm thu phí T2, đồng thời tiếp tục duy trì hoạt động thu phí tại trạm T1 cũng trên quốc lộ 91.

Phương án thứ hai là chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn đối với toàn bộ dự án. Cụ thể, Nhà nước sẽ bố trí khoảng 1.879 tỷ đồng từ ngân sách để thanh toán cho nhà đầu tư, sau đó tiến hành xóa bỏ đồng thời cả 2 trạm thu phí T1 và T2.

Văn phòng trạm thu phí T2 cũng bị bỏ hoang (Ảnh: Hoàng Duật).