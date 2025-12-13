CĐV Đông Nam Á dự đoán U22 Việt Nam sáng cửa vô địch SEA Games 33

"Trận chung kết SEA Games 33 sẽ là U22 Việt Nam đối đầu U22 Thái Lan. Người Thái có lợi thế sân nhà, nhưng chức vô địch thuộc về HLV Kim Sang Sik và các học trò", tài khoản Joseph Heng đến từ Singapore đưa ra dự đoán trên trang Seasia Goal về đội bóng sẽ vô địch SEA Games 2025.

Vòng bán kết vào ngày 15/12 đã được xác định, gồm cặp đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Philippines (15h30), U22 Thái Lan gặp U22 Malaysia (20h).

Trong 4 đội bóng nói trên, U22 Malaysia bị đánh giá thấp nhất khi để thua U22 Việt Nam với tỷ số 0-2 ở lượt đấu cuối vòng bảng và lách qua khe cửa hẹp vào vòng bán kết nhờ suất dành cho đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Nhiều CĐV Đông Nam Á thừa nhận U22 Việt Nam là đội bóng sáng giá giành chức vô địch SEA Games 33 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Trong khi đó cả U22 Việt Nam, U22 Philippines và U22 Thái Lan đều toàn thắng ở vòng bảng, nên cơ hội giành chức vô địch được chia đều cho cả 3 đội bóng này.

"Tôi thấy khá mỉa mai, khi đội bóng để thua cách biệt 2 bàn ở lượt đấu cuối (U22 Malaysia thua 0-2 trước U22 Việt Nam) lại cười với đội thắng cách biệt 2 bàn ở lượt đấu cuối (U22 Indonesia thắng Myanmar 2-0) nhờ tấm vé vào bán kết", tài khoản John Jerold đến từ Indonesia bày tỏ.

"Tôi là người Malaysia. Về con tim thì ủng hộ đội nhà nhưng về lý trí vẫn phải thừa nhận trận chung kết sẽ là giữa Việt Nam và Thái Lan", tài khoản Nizam Ali đến từ Malaysia bình luận.

"Tôi hy vọng sẽ gặp các bạn Việt Nam ở trận chung kết nếu chúng ta cùng có chiến thắng vào ngày mai", tài khoản Jackie Chawalitapar đến từ Thái Lan nhấn mạnh.

"Philippines ở giải đấu này đang có phong độ rất tốt. Khả năng chúng tôi sẽ giành chức vô địch nếu đánh bại Việt Nam ở bán kết", tài khoản Park Bo Gum đến từ Philippines tuyên bố.

"Tôi thực sự hy vọng Philippines sẽ giành vé vào chơi trận chung kết. Nhưng sẽ không dễ dàng khi biết Việt Nam là một thử thách cực kỳ khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!", tài khoản Prince Dela Roca Rosales cũng đến từ Philippines nói thêm.

"Tôi cho rằng HCV khó thoát khỏi tay Thái Lan hoặc Việt Nam. Tôi vẫn thích lối chơi của Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV người Hàn Quốc hơn cả. Không bất ngờ nếu U22 Việt Nam vô địch SEA Games năm nay", tài khoản Zul Akmar Md Akhir đến từ Malaysia chốt lại.