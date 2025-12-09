Ô nhiễm không khí ở Hà Nội cảnh báo đỏ

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, sáng 9/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm thứ 9 trên thế giới với chỉ số AQI ở mức 199.

Đến 11h30 cùng ngày, Hà Nội còn xếp thứ 11, chỉ số AQI giảm xuống còn 177 - ngưỡng đỏ không lành mạnh.

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết lúc 7h, tại trạm quan trắc ở Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI đạt 204 - mức rất xấu. Đến 11h30, chỉ số AQI ở trạm này ghi nhận là 163.

Tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ thời điểm rạng sáng duy trì AQI ở mức 190, đến trưa cùng ngày còn 145. Còn tại trạm khu vực Khuất Duy Tiến duy trì AQI ở mức 150 từ rạng sáng đến trưa cùng ngày.

Hệ thống quan trắc của Cục Môi trường cảnh báo, chất lượng không khí nêu trên khiến những người nhạy cảm gặp phải các vấn đề về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng.

Sáng nay tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, chất lượng không khí cũng ở mức rất xấu từ sáng sớm. Lúc 8h, chỉ số AQI ở đây đạt 246 - ngưỡng tím rất không tốt cho sức khỏe.

Cầu Long Biên mờ ảo trong những ngày Hà Nội ô nhiễm không khí nặng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cục Môi trường dự báo ngày 10/12, chất lượng không khí tại Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Phòng có thể ở mức rất xấu. Hà Nội, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Phú Thọ ở mức xấu.

Theo khuyến cáo của Hà Nội, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.