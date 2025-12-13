Sau bóng đá, Malaysia lại vướng bê bối ở đội tuyển điền kinh tại SEA Games

"Chúng tôi chưa thể đưa ra kết luận nếu chỉ dựa vào các thông tin trên mạng xã hội. Cuộc điều tra đang được tiến hành.

Nếu phát hiện bất kỳ hành vi sai trái nào, MSN sẽ có biện pháp xử lý thích đáng,” bà Hannah Yeoh phát biểu tại cuộc họp báo về các khoản tài trợ của Bộ Thanh niên và Thể thao (KBS) hôm nay (13/12) về bê bối đang xảy ra ở đội tuyển điền kinh Malaysia.

VĐV Danish Irfan Tamrin của đội tiếp sức 4x100m điền kinh Malaysia bị huấn luyện viên ép phải viết đơn xin rút lui không tham dự SEA Games 33 (Ảnh: Instagram).

Theo đó, truyền thông và người hâm mộ Malaysia cảm thấy phẫn nộ khi vụ việc VĐV Danish Irfan Tamrin của đội tiếp sức 4x100m điền kinh Malaysia đã bị huấn luyện viên ép phải viết đơn rút lui không tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với lý do giả vờ gặp chấn thương.

Các bằng chứng do gia đình VĐV Danish Irfan Tamrin cung cấp cho thấy huấn luyện viên đã gửi tin nhắn qua WhatsApp chỉ dẫn cho học trò của mình cách viết thư xin rút lui vì "đau lưng" dù trên thực tế VĐV này hoàn toàn khoẻ mạnh.

Kết quả Danish không có tên trong danh sách dự SEA Games do Liên đoàn điền kinh Malaysia công bố. Suất chạy tiếp sức thuộc về đàn anh Khairul Hafiz Jantan - người có thông số mùa giải kém hơn.

Cụ thể là ở giải vô địch Điền kinh trẻ Đông Nam Á, Danish đạt thành tích 10,61 giây ở cự ly 100m, trong khi thành tích tốt nhất của Jantat là 10,71 giây. Tính thành tích gần nhất, Jantat hoàn thành cự ly 100m còn tệ hơn với thời gian 11,22 giây.

"Con tôi đã cố gắng hết sức và đạt kết quả tốt trong năm qua. Nhưng đây là điều nó phải trải qua. Không VĐV nào đáng bị như vậy", mẹ của Danish bày tỏ.

Bê bối nói trên đã khiến truyền thông và người hâm mộ Malaysia bất bình và gây ra làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội, nhất là khi vụ kiện cáo FIFA liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ của bóng đá Malaysia vẫn chưa ngã ngũ.

Chính vì thế Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hannah Yeoh đã phải lên tiếng trấn an dư luận, khi khẳng định rằng mọi quyết định liên quan đến việc lựa chọn VĐV phải được đưa ra một cách chuyên nghiệp và dựa trên năng lực, có tính đến các yếu tố như thời gian, khoảng cách và thành tích hiện tại.

“Tôi muốn đảm bảo với các bậc phụ huynh rằng việc lựa chọn VĐV phải dựa trên thành tích. Nếu không, Malaysia sẽ chịu thiệt hại", bà Hannah Yeoh tuyên bố.

Tại SEA Games 33, đoàn thể thao Malaysia hiện đang xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương sau 3 ngày thi đấu, với 10 HCV, 13 HCB và 33 HCĐ (tính đến hết ngày 12/12).