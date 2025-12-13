Tên trộm thích “săn” máy chiếu ở trường học

Ngày 13/12, Công an phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Nghĩa (39 tuổi, quê ở tỉnh Đồng Nai) để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên đột nhập các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng để trộm cắp máy chiếu.

Trước đó, sau khi tiếp nhận tin báo Trường THPT Trần Phú bị mất 3 máy chiếu, Công an phường Hải Châu đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra truy xét.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Nghĩa (Ảnh: Công an phường Hải Châu).

Chỉ sau vài giờ vào cuộc điều tra, Công an phường Hải Châu đã xác định và mời Nguyễn Hoàng Nghĩa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện tổng cộng 5 vụ trộm tại các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng như Trường THPT Lê Quý Đôn, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Hiền và Trần Phú với 14 máy chiếu bị lấy trộm. Nghĩa còn thừa nhận thực hiện thêm một vụ tương tự tại Trường Đại học Quảng Bình.

Thủ đoạn của Nghĩa được xác định rất tinh vi và liều lĩnh. Nghĩa thường chọn thời điểm rạng sáng, leo tường đột nhập, đi bộ theo cầu thang lên các phòng học, sử dụng bộ dụng cụ chuyên nghiệp như tua vít, lưỡi cưa để tháo máy chiếu chỉ trong thời gian ngắn, sau đó bán lại cho các đầu mối tiêu thụ.

Nguyễn Hoàng Nghĩa từng có tiền án về tội Trộm cắp tài sản mà tài sản nhắm đến cũng là máy chiếu tại các trường học ở Hà Nội.

Công an phường Hải Châu đã thu hồi được 6 máy chiếu cùng nhiều dụng cụ gây án, chuyển toàn bộ hồ sơ và đối tượng đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.