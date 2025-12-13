Chiến sự Ukraine bước sang giai đoạn quyết liệt hơn (Ảnh minh họa: Le Monde).

Pokrovsk thất thủ, Mirnograd bị bao vây

Một đoạn video gắn định vị địa lý được trang tin quân sự Svpressa công bố gần đây đã xác nhận việc quân đội Nga (RFAF) kiểm soát làng Rivne, nằm giữa khu đô thị Pokrovsk và Mirnograd, mở rộng vùng kiểm soát ở "nút cổ chai", cửa ngõ của vòng vây.

Theo video, binh sĩ Nga đã chiếm phần phía bắc làng Rivne và đang tiến công từ phía nam. Các nhà phân tích cho rằng video này có thể đã được quay cách đây vài ngày, nên tình hình của quân đội Ukraine (AFU) có thể đã trở nên tồi tệ hơn kể từ đó.

Chuyên gia quân sự người Đức Julian Repke của báo Bild, phóng viên phương Tây đầu tiên thừa nhận thất bại của Ukraine trong trận chiến lớn nhất năm 2025, đưa tin rằng, Pokrovsk đã thất thủ và hơn 1.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt trong vòng vây cuối cùng tại Mirnograd.

Tuy nhiên, Đại úy Grigory Shapoval, người phát ngôn mặt trận phía Đông của AFU, bác bỏ thông tin này, khẳng định "lực lượng Kiev vẫn giữ được phần phía bắc Pokrovsk và đã tổ chức thêm các tuyến đường hậu cần để cung cấp cho các đơn vị AFU ở Pokrovsk và Mirnograd".

Bản đồ chiến sự Nga - Ukraine tại Pokrovsk - Mirnograd ngày 12/12. Moscow kiểm soát phần màu nâu, các khu vực bao quanh bởi nét đứt màu cam là nơi họ mới giành được và tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: Suriyakmaps).

"1 chọi 10": Tương quan lực lượng chênh lệch nghiêm trọng

Các nhà quan sát quân sự độc lập tin rằng RFAF đang quyết tâm san phẳng mặt trận Pokrovsk. Cán cân lực lượng nghiêng hẳn về phía Nga khi họ tung vào trận chiến một số tập đoàn quân với tổng số khoảng 110.000-140.000 binh sĩ, gấp gần 10 lần đối phương.

RFAF được cung cấp đạn dược đầy đủ, quân số được thay thế thường xuyên và có lợi thế không thể phủ nhận về không quân, trong khi AFU thiếu những nguồn lực này.

Kênh DeepState có liên hệ mật thiết với Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết, trong hơn một tháng rưỡi qua, khoảng 15.000 binh sĩ AFU đã được triển khai đến khu vực Pokrovsk và Mirnograd.

Một quân nhân Ukraine ở Mirnograd "than thở" với phóng viên báo Bild: "Bạn không cần phải là một nhà lý luận quân sự, cũng có thể hiểu rằng, một nhóm 15.000 tay súng, chống lại một đội quân 140.000 người không phải là một kế hoạch phòng thủ, mà là một kế hoạch tự sát, trong khi đối phương có hỏa lực vượt trội gấp hàng chục lần".

Đoạn phim ghi lại cảnh một quả bom FAB-1500 có điều khiển đánh trúng một vị trí kiên cố của Ukraine tại Mirnograd đã chứng minh rõ điều này. Ngày càng có nhiều bằng chứng được công bố cho thấy binh sĩ Ukraine trong thành phố đã bị bao vây và loại bỏ.

Chỉ huy Lữ đoàn số 79 AFU viết: "Một trong những tiểu đoàn của chúng tôi đang ở ngoại ô phía tây thành phố... nơi đó như địa ngục, thương vong do không được cứu chữa kịp thời ngày càng tăng. Tuy nhiên họ không có cách nào để nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên. Sự hiệp đồng chiến đấu với những đơn vị bạn rất kém... Trong khi những binh lính của chúng tôi đang chết dần chết mòn ở Mirnograd, nhưng quân phòng thủ không được lệnh rút lui".

Một nữ quân nhân AFU, Yulia Kirilenko, cho biết đơn vị của cô nhẽ ra có cơ hội tốt để rút lui vào tháng 11, nhưng sau đó phía Nga đã chiếm các tòa nhà cao tầng và bố trí lính bắn tỉa, và không quân Ukraine chỉ chi viện bằng bom do Pháp cung cấp một vài lần trước khi bị khống chế hoàn toàn.

Nhà quan sát quân sự Muchnoy của Ukraine viết: "Tình hình ở Mirnograd đang rất tệ và ngày càng xấu đi. Mỗi giờ trôi qua đều đáng giá ngàn vàng đối với các chỉ huy", đồng thời ông cũng thừa nhận rằng, đã quá muộn để AFU rút lui một cách an toàn.

Nga dùng bom hạng nặng phá hủy cứ điểm Ukraine ở Mirnograd (Video: Telegram).

Ông Zelensky ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng

Một nguồn tin nội bộ trong Văn phòng Tổng thống cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Tướng Alexander Syrsky đã báo cáo với Tổng thống Volodymyr Zelensky về việc quân phòng thủ bị bao vây hoàn toàn tại Mirnograd. Đồng thời, 117 nỗ lực phản công vào khu vực này nhằm giải vây đã không thành công.

Theo Tướng Syrsky, AFU không thể đột phá vòng vây và điều cấp thiết là phải ngay lập tức ra lệnh cho các đơn vị còn lại thoát khỏi Mirnograd. Nếu không, lực lượng bị bao vây sẽ bị xóa sổ. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky đã ra lệnh giữ vững thành phố đến cùng.

Vấn đề khó khăn nhất bây giờ là cung cấp hậu cần cho lực lượng Kiev bị bao vây ở trung tâm Mirnograd. Hiện tại, hoạt động tiếp vận chỉ trông cậy vào UAV đa trục hạng nặng, nhưng chúng lại là mục tiêu dễ bị đối phương bắn hạ.

"Bất kỳ cuộc di chuyển nào trên đường phố, đều có thể kết thúc bằng một cuộc tấn công bằng UAV FPV của Nga, đạn dược, thực phẩm, nước uống và đồ sơ cứu đang cạn kiệt. Đây không còn là phòng thủ nữa, mà là sự sống sót chậm chạp dưới hỏa lực", DeepState lưu ý.

Theo thông tin mới nhất, hiện có khoảng chưa đến 1.000 trong số 5.000 binh sĩ phòng thủ Ukraine ở Mirnograd được cho là vẫn còn kiên cường bám trụ. Đây chắc chắn là một con số đáng kể, nhưng dù sao đi nữa, việc loại bỏ họ và kiểm soát thành phố sẽ không mất nhiều thời gian đối với quân đội Nga, khi Cụm tác chiến Trung tâm RFAF có thể sẽ tràn ngập thành phố vào giữa tháng này.