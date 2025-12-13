Nữ DJ ở TPHCM bị cáo buộc mua bán hơn 100kg ma túy

Ngày 18/12, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoài (33 tuổi, còn gọi là Hoài DJ) cùng 8 đồng phạm về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hoài bị xét xử ở cả ba tội danh, trong đó tội Mua bán trái phép chất ma túy theo Khoản 4, Điều 251, Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Thị Hoài (Ảnh: Xuân Duy).

Phiên tòa do thẩm phán Hồ Minh Cường làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 2 ngày. Tòa triệu tập 9 cá nhân và pháp nhân với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. 14 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo Hoài và các đồng phạm.

Trước đó, vào tháng 6, phiên tòa từng bị trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi bổ sung tài liệu, vụ án được đưa ra xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, năm 2020, Hoài sang Campuchia làm nghề DJ tại các quán bar, vũ trường và quen một người đàn ông Việt Nam tên Zin. Đến năm 2022, biết Zin chuyên sản xuất loại ma túy “nước vui”, Hoài nghỉ làm DJ và hỗ trợ Zin công việc sổ sách, vận chuyển ma túy từ kho đi nhiều nơi tại Campuchia.

Đầu năm 2023, Hoài về Việt Nam chữa bệnh. Sau đó, cô thuê người đóng gói ma túy “nước vui” theo công thức Zin hướng dẫn, với tiền công 2 USD mỗi gói. Hoài thuê một số căn nhà trên đường Nguyễn Văn Cừ và Lê Thị Riêng (quận 1 cũ) làm kho và xưởng sản xuất. Ma túy thành phẩm được giao cho một người tên An, còn nguyên liệu do Zin cung cấp và cho người chuyển đến.

Đến khi bị bắt (6/2023), Hoài và đồng phạm đã mua bán trái phép hơn 108 kg ma túy các loại, trong đó riêng Hoài phải chịu trách nhiệm hơn 106 kg. Ngoài ra, cô còn tổ chức cho nhiều người sử dụng ma túy tại nhà thuê và tàng trữ trái phép ma túy.