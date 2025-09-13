Những hình ảnh về Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục xưa và nay

Những ngày qua, diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng quảng trường đã được mở rộng và tạo thêm không gian cho người đi bộ, nhưng nhiều người lại "phản ứng" với diện mạo mới tại khu vực này.

Diện mạo chưa hoàn chỉnh, tiếp tục hoàn thiện

Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế quảng trường này cho biết hình ảnh công trình được đưa lên mạng xã hội và bị phản ứng những ngày qua chưa phản ánh đầy đủ thực tế của toàn bộ quảng trường sau khi thực hiện xong phân kỳ 1.

Đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh diện mạo quảng trường hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu, chưa hoàn thiện. Sau phân kỳ 1 sẽ còn nhiều bước tiếp theo, trong đó có các hạng mục sửa chữa, cải tạo khu vực xung quanh màn hình led... Thiết kế sẽ đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo rộng gần 1,4ha (Ảnh: Trọng Phú).

Khi tiếp nhận các thông tin trái chiều, đơn vị tư vấn thiết kế nhìn nhận có nhiều góp ý mang tính xây dựng để thủ đô tốt hơn và đơn vị luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý.

"Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các phản hồi để điều chỉnh, cải thiện nhằm bảo đảm sự hài hòa để người dân đón nhận, trở thành một không gian ý nghĩa", đại diện đơn vị thiết kế nói.

Vị này tin tưởng khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ có phương án hài hòa, phù hợp tổng thể để khu vực này sẽ trở thành không gian quen thuộc, gần gũi với người dân Hà Nội và du khách.

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quảng trường này sẽ được cải tạo theo 2 phân kỳ.

Phân kì 1: Phá dỡ công trình tại địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà "Hàm cá mập"; nghiên cứu chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà này theo hướng lắp dựng màn hình led.

Cơ quan chức năng cũng đã chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che mái vẩy…).

Phối cảnh Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Ảnh: Đơn vị tư vấn thiết kế).

Bên cạnh đó, chỉnh trang công trình nhà Thủy Tạ (loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn, các công trình tạm... để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan, đóng góp không gian quảng trường); di chuyển trạm biến áp của Điện lực Hoàn Kiếm hiện có tại mặt phố Cầu Gỗ.

Phường Hoàn Kiếm cũng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông khu vực quảng trường theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội gồm di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Đồng thời, cơ quan chức năng giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần), thảm bê tông áp phần mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ.

Theo quyết định quy hoạch, quá trình triển khai cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình, quy định hiện hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, hạ tầng giao thông, không để phát sinh ùn tắc giao thông trong khu vực.

Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sẽ tiếp tục được hoàn chỉnh (Ảnh: CTV).

Phân kì 2: Nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố (các nội dung dự kiến như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm dự kiến 3 tầng hầm…).

Đồng thời, nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Quá trình nghiên cứu thực hiện cần tham vấn ý kiến Hội đồng kiến trúc thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan theo quy trình, quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo quy hoạch được duyệt, các nội dung về kiến trúc, đầu tư xây dựng các hạng mục trong khu vực, phường Hoàn Kiếm tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình lập dự án đầu tư, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, quy trình quy định hiện hành...

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trước khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Hà Nam).

Quảng trường phải trở thành "không gian sống"

Trao đổi với báo chí, KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư Hà Nội, cho rằng vị trí khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục rất nhạy cảm, nằm ở giao điểm giữa hồ Gươm và phố cổ. Việc Hà Nội quyết định phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", trả lại không gian công cộng là bước đi mang tính lịch sử, thể hiện tư duy ưu tiên giá trị văn hóa, cộng đồng hơn lợi ích kinh tế ngắn hạn.

Sau mở rộng, khu vực này trở nên thoáng đãng hơn, trật tự đô thị phần nào đã được lập lại khi bãi xe nhếch nhác và phần cơi nới tùy tiện cơ bản được xử lý, theo ông Ánh.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hồ Gươm khoảng năm 1950 (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I).

Tuy nhiên, vị KTS nhận định việc thực hiện Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục thời gian qua trong bối cảnh gấp rút, nhiều hạng mục còn tình thế nên dư luận còn băn khoăn, nhất là quanh thiết kế màn hình led và cách tổ chức quảng trường.

Ông Ánh cho rằng cần nhìn nhận công bằng, ghi nhận những nỗ lực cơ quan chức năng đã làm được, đồng thời tiếp tục hoàn thiện.

"Điều cốt lõi là phải tôn trọng ngữ cảnh lịch sử - văn hóa của hồ Gươm và phố cổ. Quảng trường không được biến thành một sân khấu hiện đại lạc lõng mà cần hòa nhập với cảnh quan, mái nhà, cây xanh xung quanh...", KTS Trần Huy Ánh nêu vấn đề.

Ông Ánh nhấn mạnh quảng trường là nơi dành cho cộng đồng, phải tổ chức linh hoạt để người dân có thể dừng chân nghỉ ngơi, vui chơi, tổ chức sự kiện. Các tiện ích như ghế, chậu cây, thảm cỏ nên được thiết kế theo mô-đun, dễ di chuyển, để không gian biến đổi theo từng nhu cầu...

"Nếu không làm được như vậy thì quảng trường sẽ chỉ là một mặt phẳng để nhìn ngắm chứ chưa trở thành không gian sống", ông Ánh nói.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hồ Gươm khoảng năm 1990 (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I sưu tầm tư liệu).

Góp ý về những giai đoạn tiếp theo, vị KTS cho rằng chính quyền địa phương cần tham vấn rộng rãi ý kiến chuyên gia và người dân. Quảng trường nằm ở khu vực "trái tim" thủ đô nên mỗi quyết định đều tác động lớn đến cộng đồng.

Nên tổ chức triển lãm, tọa đàm công khai để lắng nghe nhiều ý kiến, góc nhìn, theo ông Ánh.

Bên cạnh đó, ông Ánh nhìn nhận cần thiết kế theo từng phân khu chức năng rõ ràng như không gian đi bộ - nghỉ ngơi - cây xanh - không gian tổ chức sự kiện… nhưng vẫn có khả năng "biến hình" linh hoạt. Khi đó, quảng trường vừa đáp ứng nhu cầu hàng ngày, vừa phục vụ các sự kiện.

Đồng thời, ông cũng cho rằng phải có giai đoạn giám sát sau khi đưa vào sử dụng và chỉ khi theo dõi thực tế người dân có sử dụng, có hài lòng hay không thì mới biết cần điều chỉnh thêm những gì...

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hướng đi phố Hàng Đào khoảng năm 1940 (Ảnh: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I).

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...