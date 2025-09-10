Hà Nội cải tạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục như thế nào?

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", lực lượng chức năng đã hoàn thành chỉnh trang, mở rộng nhiều hạng mục khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục. Quảng trường này đã thoáng và có nhiều không gian cho người đi bộ hơn với diện tích gần 14.000m2.

Những ngày qua, diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng quảng trường đã được mở rộng và tạo thêm không gian cho người đi bộ, nhưng nhiều người lại "phản ứng" với diện mạo mới tại khu vực này.

Hiện phường Hoàn Kiếm và TP Hà Nội chưa lên tiếng chính thức về hình ảnh diện mạo mới của quảng trường cũng như phản ứng của người dân.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục trước khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" (Ảnh: Tiến Tuấn).

Theo quyết định quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 (quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn) cải tạo, mở rộng, chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quảng trường này sẽ được cải tạo theo 2 phân kỳ.

Phân kì 1: Phá dỡ công trình tại địa chỉ số 1-3-5 Đinh Tiên Hoàng (tòa nhà "Hàm cá mập"; nghiên cứu chỉnh trang, cải tạo đầu hồi tòa nhà này theo hướng lắp dựng màn hình led.

Cơ quan chức năng cũng đã chỉnh trang mặt đứng công trình trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, đoạn phố Cầu Gỗ, đầu phố Hàng Đào (tháo dỡ mái che mái vẩy…).

Bên cạnh đó, chỉnh trang công trình nhà Thủy Tạ (loại bỏ các hạng mục chắp vá, mái tôn, các công trình tạm... để khôi phục công trình kiến trúc nguyên gốc, đảm bảo mỹ quan, đóng góp không gian quảng trường); di chuyển trạm biến áp của Điện lực Hoàn Kiếm hiện có tại mặt phố Cầu Gỗ.

Khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo rộng gần 1,4ha (Ảnh: CTV).

Phường Hoàn Kiếm cũng nghiên cứu phương án tổ chức giao thông khu vực quảng trường theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội gồm di dời bãi xe, phá dỡ dải phân cách trên đường đôi Đinh Tiên Hoàng.

Đồng thời, cơ quan chức năng giữ lại nguyên trạng hệ thống cây xanh hiện có, phân luồng tổ chức giao thông, bố trí thêm các chậu cây di động (có thể di chuyển sát mép vỉa hè vào các ngày cuối tuần), thảm bê tông áp phần mặt nền quảng trường để tạo cốt phẳng có mái dốc về mép hè phía bờ hồ.

Theo quyết định quy hoạch, quá trình triển khai cần tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn và quy trình, quy định hiện hành, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, hạ tầng giao thông, không để phát sinh ùn tắc giao thông trong khu vực.

Phân kì 2: Nghiên cứu các nội dung về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan theo chủ trương, chỉ đạo của UBND thành phố (các nội dung dự kiến như bố trí tháp ánh sáng, phần ngầm dự kiến 3 tầng hầm…).

Đồng thời, nghiên cứu tái thiết mặt đứng tuyến phố liên quan trong phạm vi ranh giới nghiên cứu lập quy hoạch tổng mặt bằng; nghiên cứu lát đá tổng thể khu vực quảng trường; bổ sung các tiện ích đô thị...

Phối cảnh dự kiến khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi hoàn thành giai đoạn 2 (Ảnh: Đơn vị thiết kế).

Quá trình nghiên cứu thực hiện cần tham vấn ý kiến Hội đồng kiến trúc thành phố, các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan theo quy trình, quy định hiện hành và chỉ đạo của UBND thành phố.

Theo quy hoạch được duyệt, các nội dung về kiến trúc, đầu tư xây dựng các hạng mục trong khu vực, phường Hoàn Kiếm tiếp tục nghiên cứu, cụ thể hóa trong quá trình lập dự án đầu tư, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành, quy trình quy định hiện hành...

Trước đó, UBND Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành giai đoạn 1 chỉnh trang Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục và hoàn thành di dời các công trình phía Đông trước ngày 2/9.

Tòa nhà "Hàm cá mập" được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng Công ty vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý.

Hồ Hoàn Kiếm là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Hồ còn có các tên gọi là hồ Gươm, Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...