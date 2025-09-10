Cảnh sát phát loa, phân luồng tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục

Sau khi phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", lực lượng chức năng đã hoàn thành chỉnh trang, mở rộng nhiều hạng mục khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục bên hồ Gươm (Hà Nội). Quảng trường này đã thoáng và có nhiều không gian cho người đi bộ hơn với diện tích gần 14.000m2.

Lực lượng chức năng đã tiến hành rào chắn, đặt các chậu hoa quanh khu vực quảng trường để tránh người điều khiển ô tô, xe máy đi vào. Nhà chức trách cũng tiến hành phân luồng lại giao thông tại khu vực này.

Theo phương án phân luồng giao thông mới, các phương tiện di chuyển từ phố Đinh Tiên Hoàng sẽ không được đi tắt qua Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục mà phải đi vòng từ phố Lê Thái Tổ ra nút giao Hàng Gai - Lê Thái Tổ.

Các phương tiện di chuyển từ phố Hàng Gỗ sẽ không được di chuyển qua Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục mà phải đi ra phố Hàng Gai rồi rẽ vào phố Lương Văn Can, ra phố Lê Thái Tổ.

Sau khi lực lượng chức năng điều chỉnh phân luồng lại giao thông khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, một số ý kiến cho rằng khu vực này thường xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên Dân trí trong khung giờ cao điểm buổi chiều 10/9, tình hình giao thông tại đây diễn ra khá thuận lợi.

Cũng theo ghi nhận, tại khu vực xung quanh quảng trường, Công an phường Hoàn Kiếm, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) liên tục cắt cử cán bộ phát loa yêu cầu người dân không dừng, đỗ gần khu vực quảng trường để tránh ùn ứ.

Theo một cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1, sau khi tiến hành phân luồng khu vực này, tình hình giao thông không bị xáo trộn cũng không xảy ra ùn ứ.

"Để đảm bảo tình hình giao thông khu vực quảng trường ổn định, tránh ùn tắc, đơn vị đã tổ chức ứng trực, phối hợp với công an phường phân luồng tại các nút giao như Lê Thái Tổ - Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàn - Lê Thái Tổ... trong các khung giờ cao điểm sáng - chiều", vị cán bộ nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Quốc Thuỵ (80 tuổi, ở phố Hàng Da) cho biết, ông thấy việc Hà Nội phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", mở rộng khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục là rất hợp lý, người dân có thêm không gian vui chơi, giải trí... giữa lòng thành phố vốn chật trội, bí bách.

"Tôi thấy tình hình giao thông sau khi phân luồng lại không xảy ra ùn ứ, tuy nhiên việc thu hẹp lại diện tích di chuyển của người dân trên phố Đinh Tiên Hoàng đôi khi cũng tạo áp lực cho các lái xe, bởi trước đây họ có thể đi thẳng từ Đinh Tiên Hoàng qua Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục rồi vào các phố khác, nay phải đi vòng", ông Thuỵ nói.