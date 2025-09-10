Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục gây tranh cãi: Đơn vị thiết kế nói gì?

Chiều 10/9, phóng viên Dân trí đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch kiến trúc đô thị (đơn vị tư vấn thiết kế Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục) để làm rõ những vấn đề dư luận quan tâm về thiết kế, kiến trúc khu vực này.

Ông Cường cho biết dự án cải tạo, chỉnh trang, mở rộng Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Hà Nội) đã cơ bản thực hiện xong phân kỳ 1 với nhiều hạng mục quan trọng.

Lực lượng chức năng đã phá dỡ tòa nhà "Hàm cá mập", chỉnh trang tòa nhà số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, khôi phục kiến trúc nhà hàng Thủy Tạ, chỉnh trang mặt tiền các nhà dân dọc các phố Đinh Tiên Hoàng - Cầu Gỗ - Hàng Đào.

Bên cạnh đó, một màn hình led cỡ lớn đã được lắp đặt để phục vụ các sự kiện lớn. Giao thông và không gian công cộng quanh hồ cũng được tổ chức lại theo hướng thuận lợi hơn cho người dân và du khách.

Khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo, chỉnh trang giai đoạn 1 (Ảnh: CTV).

Những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều về diện mạo Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau cải tạo, ông Cường cho rằng hình ảnh công trình được đưa lên mạng xã hội những ngày qua chưa phản ánh đầy đủ thực tế của toàn bộ quảng trường sau khi thực hiện xong phân kỳ 1.

Theo ông Cường, khi trực tiếp đến tham quan, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh vừa qua có thể thấy người dân đón nhận, ủng hộ rất tích cực.

"Công trình trở thành điểm nhấn để người dân theo dõi diễu hành A80 và chúng tôi đã nhận nhiều phản hồi trực tiếp tích cực từ những người trải nghiệm không gian này. Các ý kiến trái chiều trên mạng xã hội chúng tôi chưa rõ xuất phát từ đâu. Đánh giá một thiết kế cần dựa trên nhiều yếu tố đầu vào chứ không thể chỉ nhìn cảm quan bên ngoài", ông Cường nói.

Đại diện đơn vị thiết kế nhấn mạnh diện mạo quảng trường hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu, chưa hoàn thiện. Sau phân kỳ 1 sẽ còn nhiều bước tiếp theo, trong đó có các hạng mục sửa chữa, cải tạo khu vực xung quanh màn hình led... Thiết kế sẽ đồng bộ, kết nối với không gian xung quanh.

"Có ý kiến cho rằng đây là công trình cũ nhưng chúng tôi khẳng định không phải vậy. Việc lựa chọn màu vàng nhạt xuất phát từ ý đồ gợi nhớ kiến trúc, cảnh quan phố cổ, trong khi màn hình led lớn tượng trưng cho sự hiện đại, phản ánh tinh thần thời đại", ông Cường nói.

Ông Cường nhấn mạnh đơn vị thiết kế mong muốn tạo ra cảnh quan tổng thể hài hòa, không gian không quá cũ nhưng cũng không quá mới, vừa có bệ đỡ truyền thống vừa thể hiện yếu tố hiện đại.

Người dân xem giới thiệu thiết kế mới của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Ảnh: Bạch Huy Thanh).

Với màn hình led mới được xây dựng, ông Cường cho hay cơ quan chức năng đã thiết kế màn hình led gắn với tổng thể xung quanh để tạo hình ảnh quen thuộc với người dân phố cổ, gợi cảm giác thân thiện, gần gũi với môi trường đô thị cổ kính.

"Mục tiêu của chúng tôi là tránh để công trình trở nên lạc nhịp trong không gian đô thị văn hiến, truyền thống", đại diện đơn vị tư vấn thiết kế khẳng định.

Vị chuyên gia khẳng định đây không phải là một công trình kiến trúc đơn thuần mà là một tiện ích đô thị. Màn hình led này có chức năng tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá hình ảnh của Hà Nội.

Phối cảnh quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục (Ảnh: Đơn vị tư vấn thiết kế).

Ông Cường cho biết khi tiếp nhận các thông tin trái chiều, đơn vị tư vấn thiết kế nhìn nhận có nhiều góp ý mang tính xây dựng để thủ đô tốt hơn và đơn vị luôn lắng nghe và tiếp thu các ý kiến góp ý.

"Sau khi hoàn thành giai đoạn 1, chúng tôi tiếp tục ghi nhận các phản hồi để điều chỉnh, cải thiện nhằm bảo đảm sự hài hòa để người dân đón nhận, trở thành một không gian ý nghĩa", ông Cường chia sẻ.

Ông Cường tin tưởng khi tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, đơn vị tư vấn thiết kế sẽ có phương án hài hòa, phù hợp tổng thể để khu vực này sẽ trở thành không gian quen thuộc, gần gũi với người dân Hà Nội và du khách.