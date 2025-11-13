Những điểm nghẽn tại dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa, dài 72,75km, đi qua Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh với tổng mức đầu tư khoảng 2.293 tỷ đồng, đang đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là vấn đề giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, dù phần đường qua địa bàn tỉnh đã hoàn thành hơn 85% khối lượng, nhưng hiện vẫn còn 6 vị trí chưa bàn giao mặt bằng, khiến nhiều đoạn tuyến bị "đắp chiếu" kéo dài.

Các điểm nghẽn chủ yếu tập trung tại các nút giao quan trọng như ĐT.789, ĐT.821, đường Sơn Lợi, ĐT.822B, ĐT.822 và đường Tân Bình, cùng một số vị trí thuộc phạm vi đường đầu cầu Bàu Trai, Rạch Nhum, nút giao ĐT.823 và đoạn tuyến Km81+620-Km81+660. Hình ảnh cho thấy nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và đường ĐT.789, nơi nhiều hộ dân vẫn chưa được giải tỏa, gây cản trở tiến độ thi công.

Tại nút giao giữa đường Hồ Chí Minh và quốc lộ 22 (phường Gò Dầu), hạng mục đường dẫn và cầu vượt đã hoàn thành. Tuy nhiên, đoạn đường Hồ Chí Minh nối hai đầu nút giao này vẫn trong tình trạng ngưng trệ nhiều tháng qua, chờ đợi mặt bằng sạch.

Cách nút giao quốc lộ 22 khoảng 3km, công nhân đang khẩn trương thi công đường dẫn cầu Tây Long. Ông Vũ, đại diện nhà thầu phụ trách khu vực, cho biết: "Phần cầu chính đã hoàn thành, hiện chúng tôi đang tập trung thi công đường dẫn và khe co giãn cầu".

Đoạn đường Hồ Chí Minh chạy qua Khu công nghiệp Thành Thành Công (phường Trảng Bàng) cũng đang được các công nhân tích cực thi công mặt đường và một số cầu nhỏ.

Đến nay, đoạn đường Hồ Chí Minh từ phường Trảng Bàng đến quốc lộ N2 (xã Hòa Khánh) cơ bản đã hoàn thành trải nhựa mặt đường. Tại một số nút giao đường dân sinh, công nhân đang sử dụng xe cơ giới để lu nền, chuẩn bị cho công đoạn thảm nhựa cuối cùng.

Cầu Bàu Trai (xã Hiệp Hòa) đã cơ bản hoàn thành phần dầm chính. Các nhà thầu đang tiến hành đổ đất để thi công đường dẫn hai bên đầu cầu.

Trung tâm Phát triển quỹ đất Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với UBND các xã Hòa Khánh Tây và Hiệp Hòa để mời 10 trong tổng số 54 hộ còn lại vướng mặt bằng đến đối thoại, vận động nhận tiền bồi thường, nhằm sớm giải quyết dứt điểm tình trạng này.

Điểm đầu đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh là cầu Thanh An (bắc qua sông Sài Gòn, xã Hưng Thuận), nối với TPHCM. Cầu có chiều dài hơn 600m, tổng mức đầu tư 180 tỷ đồng.

Điểm cuối của đường Hồ Chí Minh qua địa bàn Tây Ninh nằm tại xã Hòa Khánh, nơi tuyến đường giao với quốc lộ N2. Đây được kỳ vọng là đầu mối quan trọng, kết nối các đoạn đường nội tỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng lân cận khi thông xe.

Đường Hồ Chí Minh được quy hoạch là tuyến cao tốc 6 làn xe, với vận tốc thiết kế 100km/h. Giai đoạn đầu, dự án xây dựng với quy mô 2 làn và sẽ tiếp tục mở rộng theo nhu cầu phát triển của vùng Đông Nam Bộ.

Công trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa từ các khu công nghiệp lớn ở Đồng Nai, TPHCM và Tây Ninh, trở thành trục giao thương chiến lược của khu vực kinh tế phía Nam. Đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Tây Ninh dài 41,9km (Đồ họa: An Huy).