Đường Hồ Chí Minh qua Tây Ninh thi công vượt 85% nhưng vẫn kẹt mặt bằng

Ngày 3/11, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn Chơn Thành - Đức Hòa) đã thi công phần đường đạt hơn 85% khối lượng. Các nhà thầu đang hoàn thiện đường dẫn vào các cầu Tây Long, Rạch Nhum, Bàu Trại và Hóc Thơm, gồm các hạng mục đắp, gia cố mái taluy và hoàn thiện đường đầu cầu.

Theo Sở Xây dựng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Tây Ninh cùng việc bố trí nguồn vốn đầy đủ, kịp thời, tiến độ dự án cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn một số vướng mắc.

Một đoạn đường Hồ Chí Minh ở Tây Ninh qua địa phận xã Hưng Thuận (Ảnh: An Huy).

Hiện tỉnh còn 6 vị trí vướng mặt bằng tại các nút giao gồm: Đường ĐT.789, ĐT.821, nút giao đường Sơn Lợi, ĐT.822B, ĐT.822, nút giao đường Tân Bình; cùng một số vị trí thuộc phạm vi đường đầu cầu Bàu Trại, Rạch Nhum, nút giao ĐT.823 và đoạn tuyến Km81+620-Km81+660. Các điểm này nằm trên địa bàn các xã Hưng Thuận, An Ninh, Hiệp Hòa và Hòa Khánh.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang phối hợp với UBND các xã Hòa Khánh Tây và Hiệp Hòa mời 10 hộ trong tổng số 54 hộ còn lại đến đối thoại, vận động nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng.

Đồng thời, UBND xã Hiệp Hòa cũng tổ chức công bố, trao quyết định và chi trả tiền bồi thường phát sinh mới tại các nút giao với quốc lộ cho 30 hộ dân, 6 tổ chức và 28 hộ thuộc phương án bổ sung.

Nhiều đoạn đường dẫn cầu trên tuyến này đang được các nhà thầu đẩy nhanh thi công (Ảnh: An Huy).

Trước đó, ngày 23/9, UBND tỉnh Tây Ninh đã họp nghe báo cáo tiến độ dự án (Thông báo số 1458/TB-UBND ngày 30/9/2025). Tại cuộc họp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung phối hợp, đẩy nhanh tiến độ chi trả bồi thường và có giải pháp quyết liệt để sớm hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Trung ương.

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa do Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh làm chủ đầu tư, có tổng chiều dài 72,75km, trong đó đoạn qua địa phận Tây Ninh dài 41,9km.

Quy mô thiết kế giai đoạn hoàn chỉnh là đường cao tốc 6 làn xe, vận tốc 100 km/h; giai đoạn phân kỳ hiện nay thi công theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng (2 làn xe). Toàn tuyến có 14 cầu, gồm 3 cầu xây mới và 11 cầu thi công từ giai đoạn trước; riêng đoạn qua Tây Ninh có 8 cầu. Dự án khởi công từ tháng 11/2023 và dự kiến hoàn thành vào tháng 12.