Đường 1.500 tỷ ở Tây Ninh nhộn nhịp thi công sau nhiều tháng “đắp chiếu”

Đường tỉnh 789 dài hơn 24km, có điểm đầu tại cầu Bến Củi (Tây Ninh) và điểm cuối nối với Tỉnh lộ 6 (TPHCM). Tuyến đường này đang được đầu tư mở rộng quy mô lên 6 làn xe, với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Sau hơn 2 tháng tạm ngưng thi công do thiếu vật liệu và thời tiết không thuận lợi, đến nay dự án đã được khởi động rầm rộ trở lại, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào cuối năm nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trương Văn Dễ, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho biết, công trình đã được thi công đồng bộ trở lại từ ngày 15/10. Hiện các đơn vị thi công đang chia thành 3 mũi, triển khai dọc tuyến nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa tuyến đường vào vận hành.

Ghi nhận tại hiện trường ngày 11/11, hàng chục công nhân cùng nhiều phương tiện như xe chở đá, xe lu, xe ủi... đang khẩn trương thi công trên Đường tỉnh 789, đoạn qua xã Hưng Thuận, Tây Ninh.

Phạm vi thi công trên tuyến được phân định bằng các cọc gỗ, đảm bảo người dân và phương tiện lưu thông qua khu vực không bị ảnh hưởng.

“Mấy hôm nay trời tạnh mưa, chúng tôi làm việc từ sáng đến chiều tối. Ai cũng cố gắng để dự án kịp tiến độ”, ông Hòa (51 tuổi) công nhân thi công tại khu vực xã Hưng Thuận, chia sẻ.

Tại nút giao giữa Đường tỉnh 789 và đường Hồ Chí Minh, các công nhân đã hoàn thành lắp đặt hệ thống cống thoát nước và đang chuẩn bị đổ cát, đá để san lấp mặt bằng.

Các công nhân đang dùng xe ben đổ đá mịn lên mặt đường để làm phẳng móng, bù cao độ và tăng độ chặt. Đây là công đoạn quan trọng trước khi xe cơ giới lu nền và thảm nhựa mặt đường.

“Thấy công nhân trở lại thi công sau nhiều tháng tạm ngưng, chúng tôi rất mừng. Tôi mong dự án sớm hoàn thiện để người dân có tuyến đường khang trang đi lại và thuận lợi cho việc kinh doanh, buôn bán”, bà Nguyễn Thị Thu (50 tuổi, ngụ địa phương) nói.

Trong khi chờ dự án nâng cấp hoàn thành, nhiều người dân ở xã Hưng Thuận đã tự làm những cây cầu sắt tạm bắc vào nhà, giúp ổn định việc buôn bán.

Theo Sở Xây dựng Tây Ninh, Đường tỉnh 789 là một phần của dự án liên tuyến kết nối vùng N8-787B-789, dài hơn 48km, với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng. Dự án nhằm giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM và Tây Ninh.

Dự án mở rộng Đường tỉnh 789 qua Tây Ninh được khởi công tháng 6/2022, dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay (Đồ họa: An Huy).