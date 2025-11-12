Tảng đá lớn lăn từ vách núi chắn ngang đường Hồ Chí Minh

Sáng 12/11, UBND xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ lên phương án di dời tảng đá lớn chắn ngang đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua địa phận thôn Hồng Sơn, xã Trường Sơn.

Lúc 22h ngày 11/11, tảng đá dài khoảng 1,5m, cao 1m và rộng 1,5m bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Rất may, thời điểm xảy ra lở đá không có người và phương tiện qua lại.

Tảng đá lớn chắn ngang đường (Ảnh: Văn Tráng).

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn và lên phương án xử lý tảng đá.

Trước đó, trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua xã Trường Sơn xuất hiện vết nứt dài khoảng 40m, sâu 22cm, khe hở rộng, có nơi rộng đến 15cm.

Theo lãnh đạo xã Trường Sơn, cách đây vài năm, khu vực đồi gần đoạn đường trên từng xuất hiện một vết nứt. Sự cố lần này khả năng xuất phát từ vết nứt trước đó.